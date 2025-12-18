Девять человек пострадали при атаке дронов на Ростовскую область

При налете БПЛА в Ростовской области пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди», — написал он.

БПЛА атаковали порт в Ростове-на-Дону. В результате ЧП начался пожар на грузовом судне. Огонь разгорелся на площади 20 квадратных метров. Пламя уже потушили. Два члена экипажа погибли, еще трое пострадали.

Кроме того, обломки беспилотника задели многоэтажку в западной части города. Там обошлось без пострадавших.

Семь человек пострадали в Батайске. Четверым врачи оказали помощь сразу, а троим потребовалась госпитализация. В итоге одного пациента спасти не смогли.

«Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Окажем помощь пострадавшим», — заявил Слюсарь.

В распоряжении 360.ru появилось видео с пожаром из Батайска после налета дронов. По данным источника, загорелись как минимум два дома.