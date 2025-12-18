Всем пострадавшим при атаке дронов в Ростовской области окажут помощь

Всем пострадавшим при налете беспилотников в Ростовской области окажут необходимую помощь. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили дроны над Ростовом-на-Дону, Батайском и Таганрогом.

Из-за атаки БПЛА загорелось судно на порту в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В результате ЧП погибли два члена экипажа, трое пострадали. Пожар уже потушили. Также дроны задели многоэтажку на западе города.

В Батайске пострадали семь человек, четверым из них оказали медицинскую помощь сразу, троих отправили в больницу. Один пациент не выжил.

«Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Окажем помощь пострадавшим», — написал Слюсарь.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с горящими домами из Батайска. По данным источника, после налета дронов там загорелись как минимум два дома.