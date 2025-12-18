Горящие дома после налета дронов в Батайске сняли на видео

Появилось видео из Батайска в Ростовской области после атаки БПЛА

Появились кадры из Батайска в Ростовской области, где в результате атаки беспилотников погиб человек. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

На месте падения обломков БПЛА начался пожар. Источник 360.ru сообщил, что загорелись как минимум два дома. Один из них сильно поврежден.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале заявил, что в Батайске ранения получили семь человек. Четверым медики оказали помощь на месте, твоих госпитализировали. Одного из пациентов врачи не смогли спасти.

Также БПЛА атаковали порт в Ростове-на-Дону. Два члена экипажа погибли, еще трое пострадали. Пожар потушили на площади 20 квадратных метров. Кроме того, фрагменты БПЛА задели новостройку на западе города.

По словам главы региона, данные о последствиях атаки зафиксируют муниципальные комиссии. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.