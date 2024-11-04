«Жертв очень много». Жительница курского Теткина рассказала о последствиях атак ВСУ

Поселок Теткино в Курской области находился под регулярными обстрелами украинских боевиков с мая 2022 года, но перед атакой ВСУ на российский регион снаряды прилетали все чаще и чаще, а количество погибших жителей увеличивалось. Об этом в беседе с военным следователем рассказала сбежавшая из населенного пункта 10 августа местная жительница Вера Владимировна. Видео с ее рассказом есть в распоряжении 360.ru.

Женщина пояснила, что два года назад обстрелы вели нерегулярно. Но даже это привело к человеческим жертвам.

«Как первый раз обстреляли, на спиртзаводе погиб человек. Он патоку привез и сразу погиб. Сам был из Воронежа. Трое деток сиротами остались», — рассказала Вера Владимировна.

Она добавила, что с каждым месяцем ситуация с обстрелами становилась все хуже и хуже. В этом году прилеты стали круглосуточными.

«Не знаю, из чего по нам стреляли. Из миномета или артиллерии. Снаряды летели, а мы только смотрели, где упадет. Жертв было много, и повреждения были, и квартиры били, и дома», — пояснила жительница поселка.

По ее словам, за несколько месяцев до эвакуации число погибших жителей увеличилось.