«Жертв очень много». Жительница курского Теткина рассказала о последствиях атак ВСУ
Жительница курского поселка Теткино рассказала о жертвах обстрелов ВСУ
Поселок Теткино в Курской области находился под регулярными обстрелами украинских боевиков с мая 2022 года, но перед атакой ВСУ на российский регион снаряды прилетали все чаще и чаще, а количество погибших жителей увеличивалось. Об этом в беседе с военным следователем рассказала сбежавшая из населенного пункта 10 августа местная жительница Вера Владимировна. Видео с ее рассказом есть в распоряжении 360.ru.
Женщина пояснила, что два года назад обстрелы вели нерегулярно. Но даже это привело к человеческим жертвам.
«Как первый раз обстреляли, на спиртзаводе погиб человек. Он патоку привез и сразу погиб. Сам был из Воронежа. Трое деток сиротами остались», — рассказала Вера Владимировна.
Она добавила, что с каждым месяцем ситуация с обстрелами становилась все хуже и хуже. В этом году прилеты стали круглосуточными.
«Не знаю, из чего по нам стреляли. Из миномета или артиллерии. Снаряды летели, а мы только смотрели, где упадет. Жертв было много, и повреждения были, и квартиры били, и дома», — пояснила жительница поселка.
По ее словам, за несколько месяцев до эвакуации число погибших жителей увеличилось.
Подруге и однокласснице моей покойной дочери в квартиру прилетел снаряд. Убило ее. Она собой ребеночка прикрыла, дочь. Погиб еще парень во дворе. Тоже прилетел снаряд, оторвало ноги ему.
Вера Владимировна
жительница Теткина
Семья собеседницы эвакуировалась из Теткина уже после перехода украинскими боевиками российской границы. Женщина пояснила, что на автобус, который занимался вывозом людей, она не успела: ездила в другой населенный пункт, чтобы присмотреть за домом уехавших родственников.
«У меня на душе неспокойно. Я говорю: надо ехать. Поехали на велосипедах в центр поселка, там уже никого. Стоят одиночные машины, уже груженые. Народу набилось. Нас никто не взял. Мы 27 километров на велосипедах от Теткина до Званово убегали», — подчеркнула она.
Вера Владимировна призналась, что украинских боевиков не видела и встречаться с ними не хочет: они забирают мирных жителей в плен. О том, в каком состоянии остался ее дом, женщина знает только по рассказам зятя, который смог пробраться в поселок. В доме выбиты стекла, а само жилое помещение «стоит израненным».
Минобороны в последней сводке о ситуации в Курской области сообщило, что подразделения группировки войск «Север» отразили две попытки украинских боевиков пройти к деревне Леонидово и селу Плехово Суджанского района. Кроме того, российские военные усилили наступления на позиции противника на территории Курской области и нанесли удары в приграничных районах Сумской области. Общие потери ВСУ за сутки составили более 350 человек личного состава.