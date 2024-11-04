ВСУ потеряли более 350 человек на Курском направлении за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ лишились более 350 человек на Курском направлении

Потери украинских боевиков на Курском направлении за сутки составили более 350 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ракетные войска и оперативно-тактическая авиация нанесли удары по районам сосредоточения националистов в Сумской области районах населенных пунктов Кияница, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка, Ободы и Хотень.

Также боевики потеряли четыре танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, четыре БМП Bradley производства США, два миномета, четыре артиллерийских орудия, 23 автомобиля и зенитный ракетный комплекс «Оса», а также одну единицу инженерной техники.

Ранее стало известно, что российские военные поразили украинский НПЗ, предназначенный для снабжения топливом подразделений ВСУ. Кроме того, противник лишился цехов производства беэкипажных катеров.