Минобороны: ВСУ потеряли 30 человек в ходе попыток прорыва в Курской области

Действующие в Курской области подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки отразили попытки украинских боевиков прорваться к деревне Леонидово и селу Плехово Суджанского района Курской области. Общие потери противника на этом участке составили до 30 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщила пресс--служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что группировка «Север» продолжила наступления на позиции боевиков и нанесла удары трем механизированным формированиям, танковой и двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и двум бригадам территориальной обороны ВСУ около пяти населенных пунктов Суджанского района Курской области.

«ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля», — заявили в пресс-службе.