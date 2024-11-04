Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли 30 человек в ходе попыток прорыва в Курской области
Действующие в Курской области подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки отразили попытки украинских боевиков прорваться к деревне Леонидово и селу Плехово Суджанского района Курской области. Общие потери противника на этом участке составили до 30 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщила пресс--служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что группировка «Север» продолжила наступления на позиции боевиков и нанесла удары трем механизированным формированиям, танковой и двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и двум бригадам территориальной обороны ВСУ около пяти населенных пунктов Суджанского района Курской области.
«ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля», — заявили в пресс-службе.
Общие потери украинских боевиков на Курском направлении за сутки составили более 350 человек. Удары по позициям противника на территории российского региона и граничащей с ней Сумской области нанесли ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.
Кроме потерь личного состава, ВСУ лишились четырех танков, бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, четырех боевых машин пехоты, 23 автомобилей, зенитного ракетного комплекса «Оса», четырех артиллерийских орудий и двух минометов.