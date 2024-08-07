Атака на Курскую область. Как Зеленский пытается сохранить свою шкуру

Второй день идут бои в Курской области, начавшиеся со вчерашнего вторжения украинских подразделений на российскую территорию. Я говорю «вторжения», потому что ни о каких локальных «вылазках» украинских ДРГ под видом полумифического «Русского добровольческого корпуса»*, на этот раз речи не идет. Под прикрытием тяжелой техники и ПВО Украина атакует личным составом численностью до полка солдат. А это уже явно формат войсковой операции.

Обстановка в Курской области Как отметил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, обстановка сейчас напряженная. «Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. Постоянно взаимодействуем с силовиками, министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Организованы дополнительные бригады скорой помощи. Выведены на работу доктора в больницы, созданы необходимые резервы лекарств. Круглосуточно горячая линия продолжает работать, можно по всем вопросам обратиться по телефону 112. Все сотрудники администрации Курской области и муниципальных образований находятся на работе», — написал он в Telegram-канале.

По информации военкора Александра Сладкова, по состоянию на девять утра 7 августа ситуация на Курско-Белгородском участке фронта обострилась: противник ввел в бой резерв — еще один батальон ВСУ. «ЛБС расширена. Противник вклинился на территорию Курской области на 10 километров. Мы бьем по Сумской и Харьковской областям. ВСУ пускают пакеты ракет HIMARS с кассетными боеприпасами и РСЗО „Ольха“. Идет обстрел Белгородской области. Прямое попадание в одну из подстанций», — сообщил военкор.

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По информации с той стороны, ВСУ утверждают о переходе под их контроль четырех населенных пунктов Курской области — это поселки Дарьино, Свердликово, Гоголевка и Гончаровка. Предположительно, ночью с помощью БПЛА была попытка атаковать Курскую АЭС в городе Курчатов. Все атаки отбиты. Исходя из почерка украинских боевиков, а также направленности их действий, можно предположить, что, скорее всего, мы имеем дело с инициативой главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Вопрос лишь в том, насколько эта инициатива была частной.

С одной стороны, без прямого участия в подготовке, а возможно, и проведении, операции британских спецслужб в лице МI-6, давно и прочно контролирующих деятельность украинской военной разведки, разумеется, тут не обошлось.

С другой — судя по масштабам задействованных со стороны Украины сил и по предполагаемым целям и задачам, все это было согласовано еще и со ставкой Зеленского, испытывающего острую необходимость продемонстрировать хоть какие-то успехи теряющим терпение западным заказчикам и местному украинскому населению, все громче заявляющему о готовности к мирным переговорам. Так в чем же упомянутые выше цели и задачи проводимой операции? Можно ли с их помощью ответить на вопрос о причинах внезапной военной активности Киева в не самый удачный с точки зрения стратегии для него момент?

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press

Зачем Украина атаковала Курскую область Задача первая — традиционная для украинской стороны, измеряющей «перемоги» уровнем медийного эффекта. Это явная попытка отвлечь внимание от довольно печальной для ВСУ ситуации в Донбассе. Кроме того, все это продиктовано желанием с помощью громкой PR-«победы» поддержать значительно упавший боевой дух как в армии, так и среди мирного населения.

Задача вторая. Как хорошо известно — в свое время Хиллари Клинтон говорила об этом открытым текстом — Зеленский обещал Байдену «предвыборное» наступление, которое можно было бы продать как «перемогу», но на этот раз уже американскому избирателю. Впрочем, с тех пор в Вашингтоне многое поменялось, и новому кандидату от демократов (читай: глобалистов) Камале Харрис киевский комик ничего не обещал. Но это сейчас неважно.

Можно ли происходящее под Суджей считать искомым наступлением? Вряд ли. Максимум это отвлекающий маневр (и то не факт) от событий, которые последуют в совсем другом месте. Скорее всего, в районе Запорожской АЭС, о чем неоднократно писали многие эксперты с обеих сторон.

Задача третья — оттянуть наши резервы. Это, судя по всему, и есть правильный ответ, который и позволит понять причину происходящего с украинской стороны безрассудства. Ни у кого нет никаких сомнений, что в итоге вторжение будет отбито, а враг отброшен, причем со значительными для него потерями. В условиях тотального дефицита живой силы в ВСУ (в чем признаются даже украинские военные), класть за здорово живешь столько народу — чистое безумие. Впрочем, для киевского режима поступок, увы, весьма характерный.

Ситуация в зоне СВО: что происходит у Покровска в ДНР Ну, а теперь о том, зачем Киеву понадобилось отвлечение наших резервов. Дело в том, что прямо сейчас в пока еще оккупированной части ДНР наши выдавливают ВСУ с последних рубежей укрепленной обороны, построенных еще во времена АТО, дальше — практически голая степь, в которой не за что будет зацепиться, и так аж до Днепра.

Кроме того, прямо сейчас наши войска подходят к Покровску — ключевому логистическому центру, через который снабжается вся донбасская группировка врага. Освобождение Покровска перекроет пути снабжения ВСУ в Часовом Яре и многих других населенных пунктах, что способно привести к обрушению фронта и началу эффекта домино.

В частности, бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (Украина) Павел Жебривский в своем посте в одной из социальных сетей утверждает, что «украинские войска несут масштабные потери в Донецкой области в пропорции 7:1 (в пользу противника) и с трудом удерживают фронт, многие растеряны, считая, что Зе-команда сливает страну». В таких условиях, а также с учетом начавшихся внутри страны откровенных бунтов против насильственной мобилизации, до того момента, когда ВСУ повернут штыки против самого Зеленского, может оказаться не так далеко. Зеленский это знает, вот и действует по ситуации, пытаясь сохранить свою шкуру любой ценой.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России