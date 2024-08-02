02 августа 2024 18:25 Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik 0 0 0 Фото: Dylan Smith/U.S. Air / Global Look Press Эксклюзив

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Камала Харрис

Нынешняя вице-президент США и, чем черт не шутит, возможно, будущая хозяйка Белого дома Камала Харрис вляпалась в очередной скандальчик.

Для начала в социальной сети Х Харрис опубликовала собственную фотографию, якобы сделанную во время телефонного разговора со вдовой Алексея Навального Юлией. Как тут же подметили пользователи Сети, Камала держит трубку мобильного телефона рядом с ухом, хотя отчетливо видно, что у нее включена громкая связь. Как пишет по этому поводу американская версия британской Daily Mail, точно так же она держала телефон во время разговора с четой Обама (тоже по громкой связи), когда те позвонили ей пару дней назад. «Одно из двух — либо она наполовину глухая, либо фейкомет», — предположили газетчики.

Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Еще одним явным проколом Харрис стала ее реплика-экспромт, брошенная походя на авиабазе под Вашингтоном (куда прибыл борт с помилованными Россией преступниками) в качестве комментария к состоявшемуся обмену. Решив, что в отличие от своего (пока еще) патрона она вполне может говорить без помощи суфлера, американский вице-президент выдала тираду, достойную лучших образцов известного «златоуста» Виталия Кличко: «Это потрясающее свидетельство важности наличия президента, который понимает силу дипломатии и понимает силу, которая базируется на понимании значимости дипломатии и силы наших союзнических альянсов. Это просто невероятно!» Конец цитаты.

В таких случаях культовый персонаж повести Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображенский говаривал: «Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее».

Подобные конфузы, случающиеся с Камалой Харрис с незавидной регулярностью, принято считать свидетельством ее профнепригодности как для работы на должности вице-президента (или тем более президента) США, так и для любой другой, требующей определенного уровня когнитивных способностей. Возможно, и так. И все же, как мне кажется, все это, напротив, свидетельствует о ее искренности и открытости. Она на самом деле не стесняется своего косноязычия, потому что попросту не замечает его. С точки зрения Харрис, которую, я убежден, разделяют и большинство ее сторонников, кандидат от демократов говорит вполне разумные и совершенно понятные вещи, но на самом деле это неважно. Важно, что человек она хороший и готова вместе с прогрессивной частью американского общества за все это хорошее бороться против, как водится, всего плохого.

Точно так же, оставаясь в парадигме искренности и непосредственности, стоит интерпретировать и дважды повторившийся случай с громкой связью на смартфоне. Скажите, неужели вам никогда не приходилось встречать в жизни людей, как правило, преклонного возраста, которые делают ровно то же самое, искренне не понимая, что при такой конфигурации звук идет немного не оттуда? И опять же, с точки зрения потенциальных избирателей Харрис, ничего предосудительного в этом нет. Все это, конечно, не характеризует вице-президента США как человека большого ума. Но это уже проблема иного порядка, более, я бы сказал, глобального. С некоторых пор на Западе бытует представление, что для того, чтобы управлять, давать советы, иметь мнение по любому, даже самом сложному и узкоспециальному вопросу, большой ум (да и ум в принципе) не больно-то и нужен.

Каждый индивид особенный и уникальный и лишь одним этим уже «матери-истории ценен». Каждый имеет право уже не просто на свои 15 минут славы, а буквально на личную трибуну, с которой он будет изливать на голову масс свои великие откровения. И не имеет значения, какого уровня чушь ты производишь в эфир, у любого самопровозглашенного глашатая и потенциального кумира сегодня найдется благодарная аудитория.

Единственное требование — краткость изложения. Это диктуют условия соцсетей, которые означенную трибуну и предоставляют. Один reels продолжительностью не более 60 секунд — это максимум, в который ты должен уложить свое послание urbi et orbi, причем говорить что-либо совершенно необязательно. Главное — любым доступным тебе способом вызвать у зрителя нужную эмоцию, и, если это удается, считай, успех тебе обеспечен.

Фото: Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

В этом смысле все или почти все, что делает Камала Харрис, не только не вызывает отторжения у ее публики, а наоборот, попадает в самую точку, «в самое сердечко» и отзывается в нем ответной и искренней любовью. Да, попади такой человек в президентское кресло самой (ну, или одной из самых) могущественной держав мира, он потенциально будет способен наворотить таких дел, что небеса содрогнутся и живые позавидуют мертвым.

Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Но неужели вы думаете, что в случае победы на выборах страной — лидером западного мира на самом деле будет руководить госпожа Харрис? Стоящий перед глазами пример Джо Байдена наглядно доказывает, что нынче работать президентом США можно и не приходя в сознание. Достаточно быть просто ширмой для тех, кто на самом деле в теме. Ну а для «ширмы» особых способностей или глубокого понимание реальной политики уже и не требуется, умения в reels-politik будет вполне достаточно.