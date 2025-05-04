После подписания соглашения между США и Украиной о совместной разработке природных ресурсов, Киев внезапно сорвался с цепи, нанеся ряд ударов по Крыму, Новороссийску и другим регионам России. Политолог Марков в своем Telegram-канале указал, что Украина воспользовалась для атаки и Storm Shadow, наводить которые может лишь американская спутниковая группировка.

Кровавая сделка США В ночь на 3 мая, почти сразу после заключения сделки, Украина усилила удары по российской территории. По данным Минобороны РФ, во время этой атаки было задействовано 170 дронов, восемь крылатых ракет, три ракеты «Нептун-МД» и 14 морских беспилотников. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о намерении использовать баллистическое вооружение, что может свидетельствовать о дальнейшем усилении конфликта. Кто нацелил британские ракеты Политический аналитик Сергей Марков отметил, что в ночь на 3 мая Украина впервые за долгое время ударила по официально российской территории — Новороссийску — с помощью британских Storm Shadow. По его мнению, это не случайный выбор цели. Он пояснил, что ВСУ не обладают средствами для самостоятельного наведения такого оружия — тут нужна спутниковая поддержка, доступная лишь США.

Фото: РИА «Новости»

Марков считает, что Трамп после сделки вернулся к политике Байдена. Он, по мнению политолога, отдал приказ армии США позволить использовать украинцам спутниковую группировку. Такое развитие ситуации аналитик счел крайне опасным. Он пояснил, что решение Трампа фактически возвращает Пентагон в эпицентр конфликта. Великобритания на скользкой дорожке Военный эксперт Михаил Онуфриенко в своем Telegram-канале также обратил внимание на использование британских ракет. Он напомнил, что российский МИД предупреждал — поставку немецких Taurus Москва сочтет вовлечением в конфликт Германии. Онуфриенко задался вопросом: если Россия называла поставку немецких Taurus поводом считать немцев участниками конфликта, ставят ли атаки британским оружием Великобританию в ту же позицию?

Фото: РИА «Новости»

Внезапный финт США с истребителями На этом фоне вполне логичным выглядит и заявление Госдепа США от 3 мая. Американская сторона одобрила контракт на предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 на сумму 310 миллионов долларов. В документе прописана и возможность летной подготовки для украинских пилотов. Послали украинцам и старые, давно списанные истребители. Кроме того, в конце апреля администрация Трампа впервые за время его второго президентского срока одобрила продажу Украине продукции оборонного назначения. Такие поставки пока разрешили только частным компаниям на относительно небольшую сумму — 50 миллионов долларов. Что придумал Трамп? Похоже, что слава миротворца бежит пока впереди Дональда Трампа, который, по крайней мере на словах, так за ней гонится. Белый дом готовит новый пакет санкций — по мнению аналитиков, он будет жестче всего, что было раньше. Под удар попадут энергетические титаны вроде «Газпрома» и крупные банки из финансового и сырьевого секторов. Неясно, одобрит ли Трамп предложенные меры. Впрочем, инициативу поддержали 72 сенатора, что дает группе возможность преодолеть и президентское вето. Белый дом уже самоустранился Надежды на скорое завершение конфликта с американским посредничеством также выглядят шатко. Пресс-секретарь Госдепартамента 2 мая заявила, что США в рамках изменения подхода к переговорам по мирному соглашению больше не будут «летать по всему миру», чтобы выступать медиаторами между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News при этом признавал, что Украина не имеет шансов вернуться в границы 2014 года. Пока остается неясным, что вообще получат США в рамках ресурсной сделки. Западные СМИ со ссылкой на аналитиков уже предположили, что Зеленский умудрился продать Трампу «потемкинские деревни».