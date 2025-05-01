США отправили на Украину неисправные истребители F-16, вытащенные со свалки

США передают Украине неработающие истребители F-16, которые вытаскивают со свалки. Об этом сообщил портал The War Zone .

«Неработающие F-16 вытаскиваются со свалки и отправляются на Украину для поддержки растущего парка истребителей, подаренных Европой, которые страна теперь использует в боях с Россией», — отметили авторы материала.

Эту информацию TWZ подтвердили в ВВС США после появившихся кадров погрузки на украинский Ан-124 частично разобранных истребителей. У машин не двигателей или радаров. Трекеры показали, что транспортный самолет вылетел из Тусона в Польшу.

Вряд ли эти истребители будут восстанавливать — это дорого, долго и бесполезно с точки зрения украинской инфраструктуры, сообщил aif.ru. Их либо разберут на запчасти, либо будут использовать в качестве макетов для учений.

Минобороны Болгарии сообщило, что с первым полученным американским истребителем F-16 Block 70 возникли технические проблемы. Специалисты зафиксировали в самолете отклонение в работе одной из его систем.