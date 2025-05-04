Жовто-блакитный обман. США вложились в ресурсы, которых на Украине нет

Договоренности США по добыче полезных ископаемых в Украине вряд ли быстро принесут выгоду американской промышленности. Главные преграды — риски, разрушенная инфраструктура и устаревшие геологические карты советских времен, сообщили источники The Washington Post .

Геологическая база устарела

Соглашение с Украиной предоставило США право на добычу нефти, газа и стратегических металлов в обмен на финансирование восстановления страны. Прибыль должна компенсировать будущую военную помощь. Но, как считают аналитики, договор мало влияет на текущий дефицит ресурсов, необходимых для производства техники, батарей и вооружений.

Геологическая база Украины устарела, а разведка полезных ископаемых в последние десятилетия почти не велась. Украина также не входит в список поставщиков редкоземельных элементов, на которые США делают ставку.

Энергетические компании тоже не спешат в регион: большая часть газовых запасов находится в зоне боевых действий, инфраструктура разрушена, а риски инвестиций высоки. Газ можно добывать безопаснее и дешевле в Норвегии, Азербайджане или завозить как СПГ из Катара.

На строительство шахт уйдет десятилетие

Наиболее перспективными считаются месторождения титана, лития и графита. Но на создание новых шахт уйдет не меньше десяти лет.

Проблемой остается и переработка. По словам аналитика Эмили Холланд, именно отсутствие перерабатывающих мощностей тормозит развитие цепочек поставок в США. Для таких предприятий требуются ресурсы и логистика, чего на Украине сейчас нет.

Дополнительные сомнения вызвали громкие высказывания украинской стороны. Ранее издание Mining Journal сравнило заявления Киева с «потемкинскими деревнями», напомнив, что редкоземельные металлы на Украине в реальности не добываются, и, вероятно, никогда не будут.

Зеленский же ранее заявил, что хотел бы получить ПВО как взносы США в ресурсную сделку.