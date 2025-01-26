Вооруженные силы России фактически подходят к Днепропетровской области и завершают освобождение Донецкой Народной Республики, рассказал 360.ru политолог, военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Так он прокомментировал взятие Великой Новоселки.

Специалист отметил, что ВСУ очень долго цеплялись за ДНР из-за сосредоточения в регионе богатых месторождений угля, лития и сланцевого газа, проданных США и Великобритании на 50 лет вперед.

«Поэтому, не считаясь с потерями, Зеленский пытался эти территории удержать любой ценой. Так что, я считаю, это очень важный момент. Великая Новоселка уже была в оперативном окружении, поэтому падение ее было предопределено», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что четыре региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — уже вошли в состав России в соответствии с Конституцией.

«Поэтому никаких вопросов по поводу того, чтобы отдавать эти территории, просто не может быть. То есть четыре региона уже вошли, и задача российской армии — освободить их полностью от бандеровской оккупации», — заявил Никулин.