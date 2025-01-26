«Завершаем освобождение ДНР». Политолог — о взятии Великой Новоселки
Политолог Никулин: ВС России завершают освобождение ДНР
Вооруженные силы России фактически подходят к Днепропетровской области и завершают освобождение Донецкой Народной Республики, рассказал 360.ru политолог, военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Так он прокомментировал взятие Великой Новоселки.
Специалист отметил, что ВСУ очень долго цеплялись за ДНР из-за сосредоточения в регионе богатых месторождений угля, лития и сланцевого газа, проданных США и Великобритании на 50 лет вперед.
«Поэтому, не считаясь с потерями, Зеленский пытался эти территории удержать любой ценой. Так что, я считаю, это очень важный момент. Великая Новоселка уже была в оперативном окружении, поэтому падение ее было предопределено», — подчеркнул политолог.
Он напомнил, что четыре региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — уже вошли в состав России в соответствии с Конституцией.
«Поэтому никаких вопросов по поводу того, чтобы отдавать эти территории, просто не может быть. То есть четыре региона уже вошли, и задача российской армии — освободить их полностью от бандеровской оккупации», — заявил Никулин.
Фортеция пала
Освобождение Великой Новоселки бьет по ВСУ — из-за потери укрепрайона фронт начинает рушиться.
«Ее укрепляли в течение 8-10 лет и готовили к обороне. И главком ВСУ Александр Сырский говорил, что это фортеция не падет никогда. Но, как известно, „никогда“ закончилась достаточно быстро. Это еще раз говорит о том, что боевой дух ВСУ резко упал по сравнению даже с прошлым годом. Практически все, что они захватили летом 23-го года, Россия уже вернула себе. Так что все их усилия и жертвы оказались напрасными», — добавил эксперт.
Он выразил мнение, что Россия должна использовать фору, которую дал новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Надо ее использовать по максимуму и взять хотя бы все левобережье Днепра и, по возможности, Одессу с Николаевым. Наши войска должны по максимуму использовать тот временной резерв, который Трамп нам предоставил. На самом деле, это очень позитивный момент с его стороны, и он говорит о том, что Трамп готов к большой сделке. И нашему руководству стоит тоже всерьез подумать о том, что мы можем предложить.
Игорь Никулин
политолог
Россия может предложить США разменять Украину, например, на Венесуэлу — это был бы размен в стиле Карибского кризиса, заявил эксперт.
«С Трампом можно договориться, он готов к сделке, но просто так он Украину нам не подарит. А вот обменять на что-нибудь он вполне может. <… > Наша задача — добиться, чтобы Америка вышла из НАТО и вывела свои ядерные силы и войска. И тогда Европа будет зоной нашего влияния», — объяснил Никулин.
В заключение он добавил, что Россия и США должны организовать глобальный раздел зон влияния.