«Разделить сферы влияния». Трамп выбрал корпоративный подход к внешней политике

Концепция Трампа заключается в том, чтобы договориться с сильными. Речь идет о России, Китае и Европе.

«Дальше возникает вопрос, а как же все эти сильные в концепции Трампа могут договориться? А договориться они могут — это разделить зоны влияния. <… > То есть нельзя Путина ослабить никакими договоренностями, Путину можно дать только зону влияния. Так и нас нельзя ослабить, Путин должен нам дать зону влияния. Вот что будет происходить», — объяснил эксперт.

По его словам, Трамп добивается политического стресса.

«Мы видим, как Трамп это показывает технологически. Сначала он всем сказал: Гренландию сделаем американской, Канада будет штатом американским, Европа будет по 5% платить. Чего добивается Трамп? Он добивается политического стресса, чтобы все начали это обсуждать», — добавил Маркелов.

То же самое касается Украины.

«Он хочет превратить политику и политические коммуникации в корпорацию. Отсюда и министерство Маска, отсюда и корпоративный подход. То есть вот этим демократы развели тут антимонию, мяукают сидят и ездят по миру, разговоры разговаривают, в шпионов играют. Не-не ребят, в корпорации свои правила, а именно: жестко, четко, выгодно. Эффективных берем, неэффективных выгоняем, договариваемся. Сильные — значит сильные, это не эти ваши пропагандистские трюки», — заключил специалист.

Директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин ранее заявил, что Россия рассчитывает на уважение Трампом и властями Панамы международно-правового режима Панамского канала.