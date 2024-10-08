Заварил Вашингтон, другие расхлебывают. Чего стоят заявления Харрис о Путине и Украине

В случае победы на выборах в США кандидат от демократов Камала Харрис не согласилась бы на переговоры по Украине с президентом России Владимиром Путиным без участия представителей киевского режима. Есть ли у американцев хотя бы какое-то представление о том, как будут развиваться события вокруг украинского кризиса, 360.ru обсудил с политологами-американистами Дмитрием Дробницким и Малеком Дудаковым.

Дробницкий: Харрис не в курсе, что будет дальше

Харрис на самом деле ничем не управляет. Она просто не в курсе, что будет дальше. Лично ее заявление и штаба связано именно с этим. Там сейчас нет людей, которые понимают, как дальше будет развиваться [ситуация]. Это не те люди, которые могли бы написать ответ на какой бы то ни было значимый политический вопрос. Вашингтону предстоит решить две проблемы Формулу «ни слова об Украине без Украины», по сути, просто повторили немного другими словами. Вот, собственно, и все. Так что этому заявлению вообще не нужно придавать особого значения.

Действительно, в западной прессе появилось несколько сообщений по поводу того, что некие высокопоставленные люди в Украине и в Вашингтоне пришли к соглашению о том, что прекращение конфликта, по всей видимости, будет означать отказ от части территории. Признание может быть не де-юре, но де-факто — контроль России над ними. Дальше — попытка продать вступление остатков Украины в НАТО и так далее.

Кто эти люди, насколько они влиятельны, действительно ли в конечном счете примут решение, насколько вообще проработана позиция — этого на сегодняшний день никто не знает.

У политиков в Вашингтоне, как минимум, должно быть решение двух проблем. <…> Перед выборами и тем, что последует сразу за ними. В международном плане это Ближний Восток и Восточная Европа, в данном случае — Украина.

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Как сыграет план Трампа Трамп говорит простую вещь по этому поводу: мол, я все это дело прекращу, мне эта война не нравится, она не самый высокий приоритет для меня. Его кандидат в вице-президенты — хватит уже Украине деньги давать, у нас тут всяких других [дел хватает]. С другой стороны подходит Илон Маск и заявляет, что у него то же мнение.

Но решение есть. Это может быть интересным и классным миром, если Трампу повесят большую медаль на грудь и согласятся с его планом. <…> Никто ему не скажет, что он там что-то Путину сдал. Точнее, так: если Трамп станет президентом, и будет кто-то возражать, что это был гениальный план, его репрессируют.

По поводу Ближнего Востока ситуация чуть менее определенная в штате Трампа. Но тоже есть понимание, с какими — в том числе лоббистскими — структурами работать, как, по крайней мере, на какое-то время, притушить этот конфликт. Ненадолго, потому что внутренняя борьба в США скоро заставит просто забыть о том, кто говорил, когда и о чем.

Фото: Jenna Converse / Fema / Global Look Press

Демократы застряли между молотом и наковальней У Демократической партии никакого плана ни по первому, ни по второму пункту нет. Не говоря о том, что и кандидат в президенты Камала Харрис, и администрация Байдена просто на шпагате висят по ближневосточному вопросу между двух огней. С одной стороны, пытаются умиротворить свое левое крыло, абсолютно пропалестинское. С другой, стараются как-то следовать курсу той ближневосточной политики Вашингтона, которая складывалась в последние десятилетия. <…> Единственный приоритет — Украина — вызывает все меньше симпатии и все больше раздражения и у общества, и у элит. Что бы они сейчас ни сказали, с какими бы напыщенными лицами ни были, <…> у них нет никаких решений реальных, даже соображений по поводу того, как выбираться из этого всего. Потому что заварить кашу — это Вашингтону, а расхлебывать — другим.