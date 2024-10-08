Харрис отказалась встречаться с Путиным без участия Киева

CBS: Харрис отказалась от идеи обсудить с Путиным украинский конфликт без Киева

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что не стала бы встречаться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта без участия представителя Киева. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS News .

«Двусторонне без Украины? Нет», — заявила она.

По ее словам, украинские власти должны иметь право голоса в вопросе о будущем Украины.

Харрис также прояснила свою позицию относительно расширения НАТО за счет включения в него украинского государства. Она отметила, что этим вопросом займутся, «если и когда дойдет до этого». Сейчас же американские власти поддерживают способность Киева защищать себя в конфликте.

Харрис также добавила, что если бы кандидат от республиканцев Дональд Трамп был президентом США, то «Путин сидел бы сейчас в Киеве».

Ранее бывший американский лидер во время выступления перед сторонниками в Висконсине заявил, что Харрис родилась умственно отсталой.