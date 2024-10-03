Соратник Трампа переиграл Уолца на дебатах

Республиканец Джей Ди Вэнс на дебатах кандидатов в вице-президенты США выглядел убедительнее, чем демократ Тим Уолц. Об этом сообщила газета The Spectator .

Уолц во время эфира нервничал и дважды оговорился, перепутав Иран и Израиль. Также кандидат в вице-президенты не смог связно рассказать о «непостоянстве» экс-президента Дональда Трампа во внешней политике.

Его соперник, напротив, с самого начала дебатов показал себя как профессиональный спикер. Начав с рассказа о себе, он переключился на политику Трампа. Вэнс подчеркнул, что его соратник сможет урегулировать проблемы жителей США, связанные «хаосом в мире».

«Вэнс довольно ясно показал, почему, вопреки распространенному мнению, он может оказаться перспективным кандидатом на пост вице-президента», — отметило издание.

По результатам опроса телеканала CBS, Вэнс опередил Уолца в дебатах, набрав 42%. Его соперник получил 41% голосов, еще 17% зрителей заключили, что встреча закончилась ничьей.

Ранее Трамп прокомментировал удар Ирана по Израилю. Он назвал атаку началом войны и заявил, что президент Джо Байден мог предотвратить это столкновение.