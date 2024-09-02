«Выйдет и убьет меня». Вдова Еговцева выступила против участия убийцы мужа в СВО

Жена Еговцева боится, что убийца мужа вернется с СВО и расправится с ней

Вдова заместителя председателя и пресс-секретаря патриотического движения «Зов народа», 37-летнего Антона Еговцева Екатерина боится, что убийца ее мужа может расправиться с ней и ее детьми. В интервью 360.ru она рассказала, что злоумышленника отправляют не в тюрьму, а на СВО.

Женщине подобное «наказание» не кажется справедливым — она переживает, что убийца вернется, чтобы поквитаться с ней. Екатерина напомнила, что злоумышленник уверял, будто любит ее.

«Он не осознал, что произошло. Он хочет создать со мной семью и все в таком роде», — пожаловалась она.

Поклонник Екатерины убил Еговцева около дома в Лобне. Он подкараулил активиста и жестоко расправился с ним ножом. После нападения он нарисовал кровью сердце.

За несколько часов до убийства супруги звонили в полицию и сообщали о преследователе, сообщал источник «Известий». Подозреваемый — тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев.

«У него (преступника — прим. ред.) там (в зоне СВО — прим. ред.) имеется двоюродный брат, который служит уже больше года. Возможно [поедет] к нему под крыло. Может, как-то мама подсуетилась», — отметила собеседница 360.ru.

Не даст жизни

Самое неприятное, подчеркнула Екатерина, что следователь, который ведет это дело, якобы прячется от нее: не отвечает ни на звонки, ни на СМС.

«Он не выдал нам постановление, что дело приостановлено, что Матвеев едет на СВО. Никакой документации нет, я считаю, что это незаконно», — заявила вдова.

Она намерена писать жалобы.

«Я хочу, чтобы его не на СВО отправили, я хочу, чтобы его посадили. <…> Мужа он убил — устранил конкурента для себя, и он не допустит, чтобы в дальнейшем я связала с кем-то судьбу. Он просто выйдет и убьет меня и моего ребенка. <…> А как моим родителям после этого всего жить?» — задалась вопросом Екатерина.

Некуда деться

Она призналась, что боится именно за детей. О переезде думает, но пока такой возможности нет. Женщина даже не может устроиться на работу, потому что ребенок часто болеет.

«Я жду приговора. Вот как приговор будет, как его вот посадят, я, конечно, сразу же съеду, чтобы я могла жить спокойно. А пока вот эта неизвестность очень пугает. Мне пока деться некуда», — сквозь слезы сказала она.

Ранее Екатерина рассказывала, что подозреваемый в убийстве ее мужа подписал контракт с Минобороны и отправится в зону спецоперации. Она отметила, что подозреваемый — неуравновешенный человек и обратилась за помощью к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.