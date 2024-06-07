Нарисовал кровью сердце. Жена Еговцева рассказала подробности убийства активиста

Жена заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева рассказала подробности убийства супруга в подъезде дома в подмосковной Лобне. В беседе с 360.ru она сообщила, что преступник после нападения нарисовал кровью сердце.

По ее словам, мужчина преследовал ее с 8 марта. Пара писала на него по одному заявлению в месяц, однако полиция отказывалась его задержать, так как для этого не было оснований. Женщине посоветовали купить тревожную кнопку с реагированием Росгвардии, чтобы в случае опасности к ней приехали.

Кроме того, мужчина устроил погром в магазине, в котором работала Екатерина. При этом пострадала она и другая сотрудница. Однако руководитель так и не написала заявление на дебошира.

«Он говорил, что был влюблен в меня, еще с детства. Жалеет о том, что я замуж вышла, что у меня двое детей», — поделилась Екатерина.

Мужчина заявил ей, что они вместе лежали в больнице много лет назад, однако она его не запомнила.

«Соседка говорит, что, когда Антон уже умирал, а этот тип ушел, он рукой стучал ей в дверь и просил о помощи. Но она не могла дверь открыть, у нее ребенок маленький», — рассказал женщина.