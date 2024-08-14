Подозреваемый в убийстве активиста Еговцева подписал контракт для участия в СВО

Подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева подписал контракт с Минобороны и отправится в зону спецоперации. Об этом 360.ru рассказала жена убитого Екатерина.

«Да, это правдивая информация. Вчера мне позвонил адвокат, с ним связался следователь и сообщил, что убийца подписал контракт и дело приостановили. Мы будем работать дальше, уже написали письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину», — сказала она.

Екатерина добавила, что подписавший контракт подозреваемый неуравновешенный человек, у него плохое зрение.

«Может своих расстрелять. Как мне сказали, если в случае получения ранения или ордена на СВО, он сможет вернуться в наши края, то дело будет дело закрыто», — заключила женщина.

Об убийстве Еговцева на 38-м году жизни в Московской области стало известно 7 июня. По предварительным данным, на него напали с ножом в подъезде дома, когда мужчина возвращался из магазина.