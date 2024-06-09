Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда «Зова народа»

Лобненский суд Московской области на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа в отношении Дмитрия Матвеева», — заявили в суде.

Еговцева убили в Лобне 7 июня неподалеку от его дома. По информации Следственного комитета по Московской области, преступник ударил его ножом не менее восьми раз, однако сам попал в реанимацию.

По предварительным данным, убийцей является давний поклонник жены Еговцева. Ставшая свидетельницей преступления консьержка дома заявляла, что убийца представился ей курьером и попытался войти в подъезд.

Жена погибшего Екатерина отмечала, что не знала лично напавшего.