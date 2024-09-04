Сегодня 02:28 ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе Военный эксперт Рожин: ВС РФ имеют инициативу по всем направлениям в Донбассе 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Спецоперация

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На Курском направлении противник все больше увязает в российской обороне, предпринимая попытки активизировать действия. Но с каждым разом это становится все сложнее, рассказал эксперт военно-политической журналистики Борис Рожин в обзоре обстановки на фронтах специально для Telegram-канала «Военкор Котенок».

Курское направление Специалист отметил, что противнику становится все сложнее по мере укреплений позиций российской армии. ВСУ могут понадобиться резервы, чтобы отвлечь российское командование ударами на других направлениях. «Рано или поздно противник будет вынужден переходить к оборонительным действиям. И тогда уже наше командование будет заниматься вопросами постепенного отжатия занятых противником территорий», — отметил Рожин.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт отметил, что занятость противника боями в Курской области облегчает положение российских войск на других участках фронта, где продолжается наступление. Чем больше резервов ВСУ будет завязано в боях под Курском, тем сложнее противнику будет оперировать в Донбассе. «Противник это понимает, поэтому пытается спровоцировать наше командование на какие-то необдуманные действия. Возможно, какие-то относительно вспомогательные удары будут в Белгородской и Брянской областях. Недооценивать какие-то возможности противника нельзя», — подчеркнул Рожин. ВСУ пытаются атаковать, но им уже не достичь темпов 6–7 августа, отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Бои в Донбассе На Работинском направлении российские войска значительно расширили зону контроля к северо-востоку и востоку от Работина. Фронт практически выровняли, отметил Рожин. «Вклинивание фактически ликвидировано. Ну и Работинский выступ практически прекратил свое существование. Сейчас это постепенно небольшое вклинивание, которое не имеет какого-то существенного оперативного значения», — отметил эксперт. На Угледарском направлении российская армия продолжает добиваться значительных успехов. Расширяется зона контроля в районе Константиновки, идет штурм Водяного и бои за комплекс шахт «Южно-Донбасское», там бои переместились уже на территорию самого комплекса, добавил Рожин. На Красноармейском направлении ВС России сегодня зашли в Желанное Первое, взяли большой кусок территории в районе Невельское, там противник постепенно откатывается, чтобы избежать попадания в котел, отметил эксперт. Начались бои на окраине Мирнограда и Украинска.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

В целом по всем направлениям в Донбассе инициатива находится на стороне российских войск, ВСУ ее теряют даже там, где она была. Рожин также отметил удар по военному училищу в Полтаве, где противник потерял убитыми и ранеными 600-700 человек. «Это стало одним из самых масштабных, если не самый масштабный удар всей спецоперации. Наше командование, военные, разведка воспользовались ошибками противника, его халатностью. Противник за это очень дорого заплатил», — добавил Рожин.