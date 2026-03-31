Силы ПВО сбили 38 дронов над Ленинградской областью, три человека пострадали

Силы противовоздушной обороны к утру ликвидировали 38 беспилотников над Ленинградской областью, трое местных жителей пострадали. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале .

«К 06:00 над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», — заявил он.

По словам губернатора, в Молодцово Кировского района из-за падения фрагментов беспилотника выбило стекла в трех многоквартирных домах (примерно в 30 квартирах), двух кабинетах средней школы и здании Центра социальной защиты, где в данный момент проводят капитальный ремонт.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», — заявил Дрозденко.

Также потушили пожары в районе гаражей и котельной. Беспилотники продолжают сбивать в Кингисеппском и Выборгском районах.

До этого ночью Дрозденко заявил о 17 сбитых дронах над Усть-Лугой. Кроме того, ВСУ пытались атаковать поселок и крупнейший порт для российской нефти на Балтике в ночь на 29 марта. Над Ленобластью ликвидировали 31 дрон.