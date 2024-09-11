«Им лучше всем бежать». Четыре бригады — и ВСУ будут почти обескровлены
Военкор Линин: в резервах у ВСУ остались лишь четыре боеспособные бригады
Враг должен был знать, чем может обернуться для него курская авантюра Владимира Зеленского, который поставил на эту операцию все. Теперь он расплачивается огромными потерями украинских солдат и утратой территорий на всех участках фронта. После освобождения Курской области придет черед Сумской. Пора платить по счетам.
В Шосткинском районе Сумской области внезапно объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов: Глухова, Свессы и Эсманя. Местные власти говорят, что «обстрелы Сумской области усилились после начала курской операции».
«Противник ждет наш прорыв после неудачи в Курской области, готовит территории к выводу оттуда своих группировок, создает буфер, чтобы мы на плечах отступающей группировки не пошли дальше. Окапывается как не в себя», — отметил ветеран ЧВК «Вагнер» Condottiero.
Наступление ВС России в Курской области
Опасения противника обоснованны. Накануне российская армия начала контрнаступление в Курской области. За первые 12 часов были освобождены Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово. Десантники из тульской 106-й дивизии ВДВ ворвались в стратегически важное село Снагость и практически выбили ВСУ. Уцелевшие вражеские солдаты массово бежали в направлении Любимовки.
Сейчас освобожденных населенных пунктов уже более 10.
«Логика конфликта России с Украиной предполагает необходимость установления контроля над Сумской областью. Несмотря на то что она ранее не входила в состав пророссийских областей Украины, она русскоязычная, важна с точки зрения обеспечения нашего населения в области безопасности, остановки репрессий по национальному признаку. Сумская область важна своей промышленностью, сельскохозяйственными возможностями, территориальным расположением. Она нам нужна с целью снижения стратегического потенциала Украины в будущем», — рассказал 360.ru политолог Владимир Киреев.
По большому счету противнику удалось развиться в Курской области только в первые четверо суток. За это время ВСУ почувствовали успех, стянули достаточно резервов, бросили в прорыв все, что можно было. Сейчас у ВС России есть все шансы сделать с врагом то, что не снилось даже его гарнизону в Угледаре.
Большой вклад в уничтожение украинской армии в Курской области вносят три обстоятельства:
— уничтожение большей части средств вражеских систем противовоздушной обороны;
— работа тяжелых ударных БПЛА с ракетами на борту;
— применение тяжелых планирующих авиабомб ФАБ, артиллерии и дронов.
Инициатива у нас
Понятно, что ситуация, которая разворачивается в Курской области, на других участках и направлениях, далека от идеальной. Но в то же время она в чем-то показывает стабильность и превосходство ВС России. Мы владеем военно-стратегической инициативой, которую перехватили у ВСУ.
Курская битва настолько обескровила украинские войска, что они технически перестали быть способными вести какие-то активные боевые действия. Более-менее боеспособных в резервах осталось четыре бригады. Куда их будет направлять главком Сырский — большой вопрос, отметил 360.ru военкор Евгений Линин.
Мы видим, что они эвакуируют из Сумской области большое число органов власти и людей. Наша группировка в Курской области остается серьезной угрозой для украинской армии в Сумской области. Киев готов нести территориальные и человеческие потери, чтобы выстроить новую линию обороны, начать стратегическое отступление. Выход на рубежи, на которых они могут закрепиться. Это река Днепр, конечно. С ликвидацией этих четырех бригад ВСУ практически полностью будут обескровлены. Маневрировать резервами у них возможности не будет.
Евгений Линин
«Кто успеет, тот сбежит»
Курская провокация Киева не удалась. Это очевидно.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил ранее, что до конца года горячая фаза конфликта закончится. Поэтому неудивительно, что идет эвакуация из Сумской области. Такое мнение 360.ru высказал политолог Евгений Михайлов.
— Массовая эвакуация будет и дальше?
— Да, кто успеет, тот сбежит. С другой стороны, Сумская область будет входить в территорию «санитарной зоны», как и Харьковская. Поэтому для Киева все печально.
— Прорыв будет в ближайшее время?
— Сейчас нет сомнений, что даже окапываться бесполезно. ВСУ будут просто уничтожены в окопах. Поэтому им лучше всем бежать. Алаудинов намекнул на это недвусмысленно.
— Наступление ВС России в Курской области — это переломный момент?
— Это в любом случае позитивный шаг. Однако есть места, где ВСУ укрепились очень плотно. Там будет сложнее, но то, что это начало того самого поворотного момента, я бы мог с уверенностью утверждать. Мы показали Киеву, что скоро наступит момент, когда они просто побегут. Сейчас это первая ласточка. Мы им обрезаем возможности получения из тыла продовольствия и боеприпасов. Им сейчас тяжело.
Здесь важно заметить следующее. Прервать самоубийственную операцию в Курской области украинская армия не может, но и полноценно заниматься ею на постоянной основе также не получается. Наиболее показательным для ВСУ станет этап, когда их группировке придется отступать из Курской области.
Асфальтированных дорог для выхода больше не становится, а погода сейчас начинает активно портиться. Ну, и ВС России, вероятно, не собираются экономить снаряды и бомбы. Скоро в этой истории начнется самое веселое.