Враг должен был знать, чем может обернуться для него курская авантюра Владимира Зеленского, который поставил на эту операцию все. Теперь он расплачивается огромными потерями украинских солдат и утратой территорий на всех участках фронта. После освобождения Курской области придет черед Сумской. Пора платить по счетам.

В Шосткинском районе Сумской области внезапно объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов: Глухова, Свессы и Эсманя. Местные власти говорят, что «обстрелы Сумской области усилились после начала курской операции». «Противник ждет наш прорыв после неудачи в Курской области, готовит территории к выводу оттуда своих группировок, создает буфер, чтобы мы на плечах отступающей группировки не пошли дальше. Окапывается как не в себя», — отметил ветеран ЧВК «Вагнер» Condottiero.

Наступление ВС России в Курской области Опасения противника обоснованны. Накануне российская армия начала контрнаступление в Курской области. За первые 12 часов были освобождены Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово. Десантники из тульской 106-й дивизии ВДВ ворвались в стратегически важное село Снагость и практически выбили ВСУ. Уцелевшие вражеские солдаты массово бежали в направлении Любимовки. Сейчас освобожденных населенных пунктов уже более 10.

«Логика конфликта России с Украиной предполагает необходимость установления контроля над Сумской областью. Несмотря на то что она ранее не входила в состав пророссийских областей Украины, она русскоязычная, важна с точки зрения обеспечения нашего населения в области безопасности, остановки репрессий по национальному признаку. Сумская область важна своей промышленностью, сельскохозяйственными возможностями, территориальным расположением. Она нам нужна с целью снижения стратегического потенциала Украины в будущем», — рассказал 360.ru политолог Владимир Киреев. По большому счету противнику удалось развиться в Курской области только в первые четверо суток. За это время ВСУ почувствовали успех, стянули достаточно резервов, бросили в прорыв все, что можно было. Сейчас у ВС России есть все шансы сделать с врагом то, что не снилось даже его гарнизону в Угледаре.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Большой вклад в уничтожение украинской армии в Курской области вносят три обстоятельства: — уничтожение большей части средств вражеских систем противовоздушной обороны; — работа тяжелых ударных БПЛА с ракетами на борту; — применение тяжелых планирующих авиабомб ФАБ, артиллерии и дронов.

Фото: Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области / РИА «Новости»

Инициатива у нас Понятно, что ситуация, которая разворачивается в Курской области, на других участках и направлениях, далека от идеальной. Но в то же время она в чем-то показывает стабильность и превосходство ВС России. Мы владеем военно-стратегической инициативой, которую перехватили у ВСУ. Курская битва настолько обескровила украинские войска, что они технически перестали быть способными вести какие-то активные боевые действия. Более-менее боеспособных в резервах осталось четыре бригады. Куда их будет направлять главком Сырский — большой вопрос, отметил 360.ru военкор Евгений Линин.

Мы видим, что они эвакуируют из Сумской области большое число органов власти и людей. Наша группировка в Курской области остается серьезной угрозой для украинской армии в Сумской области. Киев готов нести территориальные и человеческие потери, чтобы выстроить новую линию обороны, начать стратегическое отступление. Выход на рубежи, на которых они могут закрепиться. Это река Днепр, конечно. С ликвидацией этих четырех бригад ВСУ практически полностью будут обескровлены. Маневрировать резервами у них возможности не будет. Евгений Линин

«Кто успеет, тот сбежит» Курская провокация Киева не удалась. Это очевидно. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил ранее, что до конца года горячая фаза конфликта закончится. Поэтому неудивительно, что идет эвакуация из Сумской области. Такое мнение 360.ru высказал политолог Евгений Михайлов. — Массовая эвакуация будет и дальше? — Да, кто успеет, тот сбежит. С другой стороны, Сумская область будет входить в территорию «санитарной зоны», как и Харьковская. Поэтому для Киева все печально.

— Прорыв будет в ближайшее время? — Сейчас нет сомнений, что даже окапываться бесполезно. ВСУ будут просто уничтожены в окопах. Поэтому им лучше всем бежать. Алаудинов намекнул на это недвусмысленно. — Наступление ВС России в Курской области — это переломный момент? — Это в любом случае позитивный шаг. Однако есть места, где ВСУ укрепились очень плотно. Там будет сложнее, но то, что это начало того самого поворотного момента, я бы мог с уверенностью утверждать. Мы показали Киеву, что скоро наступит момент, когда они просто побегут. Сейчас это первая ласточка. Мы им обрезаем возможности получения из тыла продовольствия и боеприпасов. Им сейчас тяжело.

Фото: РИА «Новости»

Здесь важно заметить следующее. Прервать самоубийственную операцию в Курской области украинская армия не может, но и полноценно заниматься ею на постоянной основе также не получается. Наиболее показательным для ВСУ станет этап, когда их группировке придется отступать из Курской области. Асфальтированных дорог для выхода больше не становится, а погода сейчас начинает активно портиться. Ну, и ВС России, вероятно, не собираются экономить снаряды и бомбы. Скоро в этой истории начнется самое веселое.