Экспресс до границы. Украинская армия с потерями бежит из России
Военный журналист Борзенко: украинцев будут выдавливать из Курской области
Россия развивает контрнаступление в Курской области. Уже освободили примерно 10 населенных пунктов, и останавливаться россияне не собираются. Впрочем, ВСУ тоже: они так спешно отступают, что теряют по дороге бойцов, технику, орудия. Даже раненых — и тех бросают. Кто не успел убежать, покорно сдаются в плен.
Контрнаступление России в Курской области
Продвижение армии России в Курской области началось сразу на нескольких направлениях: Коренево — Снагость и Троицкое — Гордеевка. От врага зачистили села Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово и другие населенные пункты, сообщили военкоры.
ВСУ понесли очень большие потери. Всего на Курском направлении погибли почти 12 тысяч украинцев, подбито более 90 танков. Только за последние сутки, по данным Минобороны России, противник потерял более 380 бойцов, 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронемашин, три артиллерийских орудия и 11 автомобилей.
Оборона украинцев рассыпается как карточный домик. Они бегут, бросая своих тяжело раненных товарищей. При взятии очередного опорного пункта ВСУ российские военные нашли лежащего на матрасе еле живого солдата в окровавленных бинтах, написал Telegram-канала «Южный фронт».
Солдаты ВСУ сдаются в плен
Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что в Курской области орудовали не только украинские боевики, но и представители иностранных частных военных компаний, а также служащие войск НАТО.
По словам военного, само вторжение на курскую землю изначально срежиссировали именно иностранцы: операцию разрабатывал непосредственно комитет штабов Североатлантического альянса. Нападавшие не гнушались стрелять по мирным жителям, которые пытались убежать от ВСУ через поля.
Сейчас бойцы армии Украины быстро сдаются наступающим россиянам. Недавно морские пехотинцы 810-й бригады окружили и захватили в плен группу из шести украинских штурмовиков, которых командование бросило без боекомплектов. Сегодня в районе поселка Вишневка сдалась еще одна группа солдат ВСУ.
Что ждет ВСУ в Курской области
Пока неизвестно, как будет разворачиваться российское контрнаступление, отметил в разговоре с 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. Одно можно сказать точно: ВСУ из Курской области будут выдавливать.
Российские военные уже применили так называемые удары с фланга. Неудивительно, что интенсивность боевых действий в Курской области возросла: начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов говорил, что в ближайшее время мы выставим противника за территорию границы.
Алексей Борзенко
После того как ВСУ уберут с территории Курской области, останется один главный вопрос: остановятся ли войска России на границе с Украиной или пойдут дальше на Сумы, уточнил Борзенко.
Цель контрнаступления России — очистить от врага Курскую область, сказал полковник в отставке Виктор Литовкин. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский и его камарилья еще недавно гордились нападением на мирных россиян.
Разумеется, ВСУ будут подтягивать резервы, как они это делали почти месяц, пытаясь удержать кусочек курской земли под своим контролем. Но мы будем эти резервы уничтожать. К тому же так они не попадут на другие участки — например, на Донецкий, Запорожский или Херсонский фронты, где мы сегодня успешно продвигаемся вперед.
Виктор Литовкин
Скорее всего, именно в этом и заключается замысел руководства Генерального штаба, подытожил Литовкин.