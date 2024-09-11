Россия развивает контрнаступление в Курской области. Уже освободили примерно 10 населенных пунктов, и останавливаться россияне не собираются. Впрочем, ВСУ тоже: они так спешно отступают, что теряют по дороге бойцов, технику, орудия. Даже раненых — и тех бросают. Кто не успел убежать, покорно сдаются в плен.

Контрнаступление России в Курской области

Продвижение армии России в Курской области началось сразу на нескольких направлениях: Коренево — Снагость и Троицкое — Гордеевка. От врага зачистили села Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово и другие населенные пункты, сообщили военкоры.

ВСУ понесли очень большие потери. Всего на Курском направлении погибли почти 12 тысяч украинцев, подбито более 90 танков. Только за последние сутки, по данным Минобороны России, противник потерял более 380 бойцов, 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронемашин, три артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

Оборона украинцев рассыпается как карточный домик. Они бегут, бросая своих тяжело раненных товарищей. При взятии очередного опорного пункта ВСУ российские военные нашли лежащего на матрасе еле живого солдата в окровавленных бинтах, написал Telegram-канала «Южный фронт».