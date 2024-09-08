Сегодня 23:17 Самый молодой российский генерал. Чем известен Апти Алаудинов 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ / Global Look Press Спецоперация

Награды

Чечня

Военные

Апти Алаудинов — один из самых заметных военных и политических деятелей Чеченской Республики. В начале 2010-х ему присвоили звание генерал-майора полиции, тем самым он стал первым представителем силовой структуры, получившим такое звание в возрасте до 40 лет. Весной 2024 года президент Владимир Путин повысил Алаудинова до должности заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Что еще известно об военачальнике — в материале 360.ru.

Детство и юность Апти Алаудинова Алаудинов родился 5 октября 1973 года в поселке Горный Ставропольского края в семье военного. В период чеченской войны в 90-х отец Апти противостоял бандитским формированиям, в результате он погиб. С этой же войны не вернулся брат и другие близкие будущего генерала. Именно поэтому еще в молодости он решил служить закону. «Выбора, куда именно пойти, для меня вообще не стояло. Только в милицию, бороться против бандитов», — поделился Алаудинов, чьи словам привело издание Zavtra.ru. После окончания школы юноша поступил в Московскую юридическую академию, филиал которой находился в Ставрополе. После этого Алаудинов получал образование на юридическом факультете Чеченского университета. Он окончил учебу в 2001 году.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Алаудинова Служба Алаудинова в полиции началась на рядовой позиции в кадровом подразделении МВД, затем Апти в течение двух лет работал в УСБ МВД Чечни. В 2005 году он возглавил УБОП МВД по республике, в 2006-м — комиссию по контролю пунктов размещения переселенцев. Еще три года спустя Алаудинов занял руководящий пост в Минюсте Чечни. С 2011 года и в течение 10 лет он был начальником полиции в регионе, одновременно с этим занимая должность замглавы МВД Чечни. В 2021 году он покинул этот пост и стал помощником главы республики Рамзана Кадырова.

Фото: РИА «Новости»

Алаудинов во главе «Ахмата» Перед началом специальной операции Алаудинов ушел на пенсию, а на фронт отправился в качестве добровольца. Позже Кадыров предложил ему возглавить спецназ «Ахмат», что и произошло в марте 2022 года. Летом того же года Алаудинова назначили секретарем Совбеза республики, а осенью он стал заместителем командующего второго армейского корпуса Вооруженных сил России, получив погоны генерал-майора.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Что известно о личной жизни Апти Алаудинова Генерал не афиширует свою личную жизнь. Несмотря на военные достижения, семья для Апти — одна из главных ценностей в жизни. Генерал свято чтит обычаи. Он тщательно оберегает личное счастье от внимания публики. По данным сайта Stories of Success, у командира две жены — мусульманское вероисповедание этого не запрещает. Супруги подарили ему 12 детей, о которых ничего не известно. Алаудинов не раз подчеркивал, что воспитывает наследников согласно традициям своего народа. Командир «Ахмата» ведет популярный Telegram-канал, где публикует видео и фото преимущественно из зоны спецоперации. Все больше новостей от Алаудинова поступает с начала атаки украинских войск на Курскую область.

Фото: РИА «Новости»

Чем известен Алаудинов В «Ахмате», который находится под командованием Алаудинова, состоят не только чеченцы, но и русские, казахи, осетины и ингуши. С 2014 года Алаудинов находится под персональными санкциями Соединенных Штатов, с 2020 года — Великобритании, с 2022 года — Польши, а с 2023 года — Украины. В 2018 году Латвия закрыла командиру въезд на территорию государства. Весной 2023 года на Алаудинова совершили покушение. Курьер привез письмо, пропитанное ядовитыми веществами. После вскрытия конверта командир «Ахмата» попал на больничную койку. Сейчас Алаудинов продолжает работу в зоне боевых действий. В августе он и его отряд прибыли в Курскую область для защиты исконно русских территорий.

Фото: РИА «Новости»

Награды Алаудинова Апти Алаудинов является Героем России, кавалером трех орденов Мужества, героем Луганской Народной Республики и Чечни, а также почетным гражданином республики. Военачальника наградили орденом Кадырова, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», медалью «Памяти Ахмат—Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики» и орденом Кавказа.