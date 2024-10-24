«Вихрь» сметет ВСУ. Что известно о сверхточной российской ракете
Военный эксперт Кошкин: ВСУ нужно уничтожать всеми доступными методами
Сверхзвуковой «Вихрь» армии России уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ. Это первый мире пример точного попадания таким боеприпасом в столь мелкую и почти незаметную движущуюся цель. Что известно о сверхточной и секретной российской ракете — в материале 360.ru.
Что такое ракета «Вихрь»
Российская ракета «Вихрь» впервые смогла точным попаданием поразить вражеский беспилотник-разведчик. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по дрону — небольшой воздушной цели с очень низким тепловым излучением за счет электродвигателя.
При этом БПЛА — не основная цель «Вихрей»: обычно их применяют для поражения огневых точек, замаскированных и защищенных объектов. Законная «добыча» этих ракет — бронетехника неприятеля, в том числе та, что движется или находится в укрытии, а также огневые точки замаскированных и защищенных объектов.
«Вихри» разработало тульское КБП, которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы». Ранее отечественные экипажи Ми-28НМ нанесли удары этими управляемыми ракетами по украинским боевикам и бронированной военной технике в приграничных районах Курской области.
Характеристики ракеты «Вихрь»
«Вихрь» — противотанковые управляемые сверхзвуковые ракеты. Их начали разрабатывать и испытывать в 80-е годы XX века, и постоянно модифицировали новые варианты боеголовок. Когда именно эти модели поступили на вооружение в армию России и какова стоимость единицы, не разглашается.
Обычно этими ракетами вооружают штурмовики Су-25Т, Су-39, вертолеты Ка-50, Ка-52, а также катера и малые патрульные корабли. Боеприпас весит 45 килограммов, достигает в длину почти трех метров, в диаметре — 130 миллиметров, а размах его крыльев — 380 миллиметров.
Ракета работает на твердом топливе. Она способна поразить цель на расстоянии 10-12 километров. Скорость полета превышает 600 метров в секунду.
Тандемный кумулятивный заряд «Вихря» способен пробить до 800 миллиметров брони. Прицеливание идет по лазерному лучу.
Есть ли аналоги «Вихрю»
Забавно, но в классификации НАТО «Вихрь» назвали AT-16 Scallion. Последнее слово переводится как «зеленый лук». Но даром что это название безобидное и несерьезное — ничего похожего у стран Североатлантического альянса, да и у других тоже, пока нет.
Применение «Вихря» в зоне СВО
Хотя точной стоимости «Вихря» никто не знает, некоторые эксперты поспешили осудить трату целой ракеты на один дрон. Однако заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова доктор политических наук профессор Андрей Кошкин в разговоре с 360.ru выразил другое мнение.
Он напомнил, что боевые действия предполагают уничтожение противника всеми доступными методами. Задача поставлена — надо ее выполнять, поэтому удар сверхзвуковой ракетой по беспилотнику был целесообразен.
Военнослужащие приняли соответствующее решение, и оно оправданно. Если садиться считать с карандашом и бумагой, то, может быть, ракета «Вихрь» оказалась несоразмерно дороже. Но было принято решение сообразно выполнению поставленных задач.
Андрей Кошкин
Военный эксперт подчеркнул, что нужно ценить героизм, компетентность и профессионализм российских военных, которые смогли быстро и эффективно нейтрализовать угрозу.
Кстати, производители «Вихря» из Ростеха еще год назад собирались начать работу над новым вариантом ракеты, который будет адаптирован под БПЛА.