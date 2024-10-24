«Вихрь» сметет ВСУ. Что известно о сверхточной российской ракете

Фото: Навесное оборудование ударного вертолета Ка-52 ВКС России: дополнительный бак (слева) и противотанковый ракетный комплекс «Вихрь». Вертолет стоит на аэродроме базирования в зоне СВО / РИА «Новости»

Сверхзвуковой «Вихрь» армии России уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ. Это первый мире пример точного попадания таким боеприпасом в столь мелкую и почти незаметную движущуюся цель. Что известно о сверхточной и секретной российской ракете — в материале 360.ru.

Что такое ракета «Вихрь»

Российская ракета «Вихрь» впервые смогла точным попаданием поразить вражеский беспилотник-разведчик. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по дрону — небольшой воздушной цели с очень низким тепловым излучением за счет электродвигателя.

При этом БПЛА — не основная цель «Вихрей»: обычно их применяют для поражения огневых точек, замаскированных и защищенных объектов. Законная «добыча» этих ракет — бронетехника неприятеля, в том числе та, что движется или находится в укрытии, а также огневые точки замаскированных и защищенных объектов.

«Вихри» разработало тульское КБП, которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы». Ранее отечественные экипажи Ми-28НМ нанесли удары этими управляемыми ракетами по украинским боевикам и бронированной военной технике в приграничных районах Курской области.