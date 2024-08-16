Экипажи Ми-28 ударили «Вихрями» по ВСУ в Курской области

Российское Минобороны сообщило, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм ударили по скоплению бойцов, бронированной и автомобильной военной техники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Удар наносился управляемыми ракетами „Вихрь“ по разведанным целям», — уточнили в сообщении.

Все боевые задачи были выполнены. Разведка доложила, что все цели были успешно уничтожены. Минобороны добавило, что после этого экипаж Ми-28 выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ранее британские СМИ опубликовали видеорепортаж об уничтожении стоящего на вооружении ВСУ танка Challenger. Бронетехнику подбил российский беспилотник в ходе боев в Курской области.

До этого российские военные уничтожили под Сумами пусковую установку HIMARS, из которой украинские военные обстреливали территорию Курской области.