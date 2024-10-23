Ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотник

Ракета «Вихрь» впервые успешно поразила вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Ростехе

«„Вихрь“ ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — указали в госкорпорации.

Как заметили в Ростехе, эта ситуация показывает, что характеристики по точности и управляемости позволяют ракете поражать и такие сложные объекты, не входящие в круг типовых целей.

«Вихри» используют при уничтожении бронетехники противника, которая в том числе находится в укрытии или движении. Также эти ракеты применяют для поражения огневых точек, замаскированных и защищенных объектов.

Ростех допустил прекращение экспорта высокотехнологичной продукции. Глава госкорпорации Сергей Чемезов пояснил, что поставки могут приостановить из-за рекордного уровня ключевой ставки.