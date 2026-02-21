Сегодня 05:48 Ужасающий кошмар С-400. Как российские «Ворчуны» заставили трястись Киев и стали головной болью НАТО 0 0 0 Фото: IMAGO/Ales Utouka / www.globallookpress.com Спецоперация

Россия внезапно применила на СВО мощнейшее оружие. Его грозный рык поверг НАТО в шок, западная пресса наперебой принялась писать панические статьи о крахе Украины. На что способен уникальный боевой комплекс и почему в опасности теперь командные бункеры Киева?

Что такое российский «Ворчун» «Ворчуном» НАТО классифицирует российскую ракетную систему С-400 «Триумф». Западные аналитики считают этот комплекс «венцом развития российской противовоздушной обороны». Рожденная в цехах легендарного концерна «Алмаз-Антей», эта система стала наследницей славы С-300 «Фаворит», но по своим возможностям ушла далеко в будущее. В документации она проходит под индексом 40Р6. Разработка, как вспоминал бывший гендиректор «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли, России обошлась всего в 170 миллионов долларов. В серийное производство С-400 и вовсе направили за внебюджетные средства.

Фото: РИА «Новости»

«По критерию „цена — качество“ реализация проекта С-400 аналогов в мире не имеет <…> разработка Patriot стоила Пентагону миллиарды долларов», — отмечал Ашурбейли. На вооружение систему приняли в 2007 году. В отличие от зарубежных аналогов, С-400 представляет собой интегрированную интеллектуальную сеть. Она состоит из мощного пункта боевого управления 55К6Е, панорамного радара обнаружения 91Н6Е (прозванного в войсках «Могильной плитой») и целого созвездия зенитных ракетных комплексов, способных работать как единый организм. «Триумф» умеет не только защищать, но и управлять — он способен координировать действия комплексов меньшей дальности, таких как «Панцирь-С1».

Фото: IMAGO/Ales Utouka / www.globallookpress.com

Характеристики С-400 «Триумф» Техническое совершенство С-400 вызывает завистливый ужас у недоброжелателей. Вот ключевые параметры, которые делают этот комплекс недосягаемым для конкурентов: Радар системы видит цели на фантастическом расстоянии до 600 километров.

«Триумф» способен уничтожать аэродинамические цели на удалении до 380-400 километров.

Комплекс одинаково эффективно работает как по низколетящим целям, так и по объектам в стратосфере.

Система способна сбивать объекты, летящие со скоростью до 4800 метров в секунду.

Один С-400 может одновременно обстреливать до 80 целей, направляя на них 160 ракет.

Время развертывания системы из походного состояния в полную боевую готовность составляет от пяти до 10 минут. Такая гибкость позволяет «Триумфу» бороться со всем спектром угроз: от крошечных дронов и крылатых ракет до тяжелых стратегических бомбардировщиков и боеголовок баллистических ракет.

Фото: РИА «Новости»

Длинная рука Кремля Конструкторы озаботились снабдить С-400 ракетами на все случаи жизни. Каждая из них предназначена для своего типа «дичи». Особенность комплекса в том, что он может комбинировать эти ракеты в одном залпе, создавая эшелонированную зону смерти: 40Н6Е — ракета с дальностью поражения до 380 километров. Может уничтожать объекты за пределами радиовидимости.

48Н6ДМ, стандартный перехватчик с дальностью до 150 километров.

9М96 — ракета средней дальности, оптимизированная для перехвата высокоманевренных целей, таких как современные истребители.

Ракетой ближнего радиуса действия выступает 9М100 с инфракрасной головкой наведения. Все снаряды используют технологию «холодного старта»: пороховой заряд выбрасывает ракету из тубуса, и только в воздухе включается маршевый двигатель. Это позволяет стрелять в любом направлении без разворота всей пусковой установки, что экономит драгоценные секунды в бою.

Фото: РИА «Новости»

Почему С-400 «Триумф» называют лучшей в мире Мировое лидерство С-400 — признанный факт. Комплекс разрабатывался для уничтожения истребителей, стратегических и тактических баллистических ракет. Он может сбивать и беспилотники. «Россия, а до нее СССР, всегда лидировали в ракетной технологии. С-400 — очень гибкая система и может быть использована с разными типами ракет. И она в два раза дешевле Patriot», — рассказывал в интервью Ричард Коннолли, военный аналитик Бирмингемского университета в Великобритании. Комплекс универсален. В то время как натовским странам нужно развертывать три разных системы для защиты от разных типов угроз, России достаточно одного дивизиона С-400. Который, к тому же, способен видеть «невидимок». Благодаря работе радаров в различных частотных диапазонах, хваленые американские стелс-самолеты F-22 и F-35 для «Триумфа» выглядят как хорошо заметные цели.

Фото: РИА «Новости»

Цифровая начинка комплекса позволяет ему игнорировать самые современные средства радиоэлектронной борьбы, которые Запад пытается применить для «ослепления» ПВО России. В публичной риторике ярлык «лучший» всегда спорный, но причины, по которым С-400 получил такую репутацию, очевидны. Кроме уже перечисленных выше, «Триумф» стал важным геополитическим фактором: сам факт его поставок и контрактов с крупными странами сделал комплекс символом того, что Россия способна предложить альтернативу западным решениям в самом чувствительном сегменте.

Фото: РИА «Новости»

Что лучше, С-400 «Триумф» или Patriot Спор между С-400 и американским Patriot давно решен. Как правило, аналитики сравнивают эти факторы: С-400 поражает цели на дистанции до 400 километров, в то время как Patriot PAC-3 MSE ограничен скромными 160-ю.

Российский комплекс сбивает цели, летящие со скоростью 4,8 километра в секунду, американский пасует уже при 2,2 километра в секунду.

«Триумф» стреляет вертикально на 360 градусов, а Patriot — наклонно в ограниченном секторе, что требует разворота всей установки или использования дополнительных РЛС.

С-400 разворачивается за пять минут, американскому «Патриоту» нужно от 25 до 45 минут. Кроме того, заказчикам С-400 обходится значительно дешевле американского аналога при кратно более высоких возможностях. Почему С-400 боится Украина Испытания в тяжелейших условиях С-400 начались в феврале 2022 года на Украине. Оценивать комплекс стоит лишь по его реальному боевому применению. Российские войска использовали и используют «Триумф» для поражения целей, уничтожая истребители в глубине украинской территории. Ракеты С-400 активно применяются против укрепленных бункеров. С дальностью удара в 400 километров, эти снаряды, в теории, могли бы поразить и цель в Киеве. Military Watch Magazine обратило внимание на способность С-400 уничтожать ракеты ATACMS. Осенью 2025 года «Триумф» сбил четыре таких снаряда в ходе атаки ВСУ на Воронежскую область.

Фото: РИА «Новости»

Впечатляют удары С-400 и по наземным целям в баллистическом режиме. Специальные ракеты «земля-земля» для «Триумфа» протестировали на полигоне Капустин Яр еще в 2023 году. Теперь, когда это необходимо, комплекс превращается в оружие возмездия, нанося точные удары по командным центрам ВСУ с хирургической точностью. К примеру, в феврале 2026 года две ракеты С-400, как писал «Военный осведомитель», уничтожили украинскую технику в Харьковской области. Оба снаряда легли в одну точку. Украине не нравится и активный экспорт С-400. Еще в 2018 году Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак проявили интерес к покупке этого комплекса. CNBC отмечал, что этим странам «Триумф» понравился больше вооружений американского производства — даже несмотря на угрозу санкций со стороны США.

Фото: РИА «Новости»

Известно, что С-400 экспортировали в Турцию (страну НАТО), Китай и Индию. Первое боевое применение «Триумфа» за пределами зоны СВО состоялось в мае 2025 года, когда индийские батальоны этих комплексов (Россия поставила несколько экспортных систем) сбили шесть пакистанских истребителей в ходе конфликта. Military Watch Magazine отмечал, что Индию настолько удовлетворила работа «Триумфа», что Нью-Дели начало переговоры о закупке дополнительных батальонов. Успех российских ракетчиков признавали и в Пентагоне. Американское военное ведомство еще в 2024 году называло С-400 и другие российские комплексы ПВО одними из самых передовых в мире.