Сегодня 12:44 Индия применила российские «Триумфы» для отражения воздушных атак Пакистана Фото: РИА «Новости»
Вооруженные силы Индии применили ЗРК С-400 «Триумф» российского производства, чтобы отразить воздушные угрозы на границе с Пакистаном. Об использовании зенитно-ракетных комплексов российского производства сообщило издание
Hindustan Times.
По данным журналистов, помимо «Триумфов», индийские военные задействовали зенитные ракеты Akash, средства РЭБ и противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Чтобы
поражать цели на пакистанской территории ВС Индии использовали ударные беспилотники Harop израильского производства.
С-400 «Триумф» способны не только вести огонь самостоятельно, но и руководить сетью систем ПВО в условиях интенсивного отражения атак с воздуха.
Контракт на поставку пяти дивизионов этой системы индийская сторона заключила в 2018 году.
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