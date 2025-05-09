Индия применила российские «Триумфы» для отражения воздушных атак Пакистана

Вооруженные силы Индии применили ЗРК С-400 «Триумф» российского производства, чтобы отразить воздушные угрозы на границе с Пакистаном. Об использовании зенитно-ракетных комплексов российского производства сообщило издание Hindustan Times .

По данным журналистов, помимо «Триумфов», индийские военные задействовали зенитные ракеты Akash, средства РЭБ и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Чтобы поражать цели на пакистанской территории ВС Индии использовали ударные беспилотники Harop израильского производства.

С-400 «Триумф» способны не только вести огонь самостоятельно, но и руководить сетью систем ПВО в условиях интенсивного отражения атак с воздуха.

Контракт на поставку пяти дивизионов этой системы индийская сторона заключила в 2018 году.