Россию попросили ускорить поставки С-400 в Индию

Индия попросила Россию ускорить передачу четвертой и пятой эскадрилий зенитных ракетных систем С-400, которые российская сторона планировала отправить в 2026 году. Об этом сообщило индийское агентство ANI .

«Индия в ходе недавних переговоров обратилась к российской стороне с просьбой ускорить поставки для удовлетворения всех потребностей индийских воздушных сил», — отметили авторы материала.

Журналисты добавили, что российская сторона пообещала рассмотреть такую возможность.

На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Главы государств общались более трех с половиной часов. Также российский лидер вручил коллеге высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что между политиками на переговорах не возникло никаких разногласий.