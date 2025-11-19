С-400 и «Панцирь» отразили удар ATACMS по Воронежу: подробности боя от Минобороны

Российские военные отразили ракетный удар ВСУ по гражданским объектам в Воронеже. Во время атаки 18 ноября противник использовал ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны.

«По городу Воронеж противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США», — подчеркнули в ведомстве.

Во время противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и ЗРК«Панцирь» все ракеты успешно сбили

Упавшие обломки уничтоженных ракет повреждили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Среди жителей никто не пострадал.

«Средствами воздушной разведки было оперативно установлено место пуска ракет ATACMS в Харьковской области», — отметили в Минобороны.

Две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS выявили в районе н. п. Волосская Балаклея (в 50 километрах юго-восточнее Чугуева).

Удар по ракетной позиции ВСУ нанес боевой расчет ОТРК «Искандер-М», уничтожив пусковые установки с боекомплектом и личным составом боевых расчетов (до 10 человек).