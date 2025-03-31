31 марта 2025 22:51 Украине конец. Раскрыта ловушка, которую расставили украинцам Путин и Трамп NZZ: США и Россия навязали Украине печальное будущее 0 0 0 Фото: White House/Flickr.com / www.globallookpress.com Спецоперация

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Владимир Путин

Украина

Украина серьезно рискует стать обычной игрушкой двух крупных держав. И США, и Россия выдвинули несколько планов по будущему устройству украинской государственности, которые вызвали у киевских властей настоящую панику, заявила редакция швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Ужас в Киеве Издание утверждает, что еще в пятницу, 28 марта, в Киеве царил ужас из-за нового американского проекта сырьевого соглашения. Договоренность выходит далеко за рамки предыдущих предложений. США фактически прямо выразили намерение поставить Украину в колониальную зависимость. Американский «грабеж» В новом соглашении 58 страниц. Оно распространяется на все природные ресурсы Украины, на всей ее территории. В том числе на нефть и на газ. Кроме того, США претендуют на полномочия по контролю над инвестициями в инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, в том числе автомобильные и железные дороги, порты, шахты, перерабатывающие заводы. Соглашение не имеет временных рамок. Договор запрещает Украине продавать важнейшие полезные ископаемые «стратегическим конкурентам» США. Никаких гарантий безопасности в документе нет.

Фото: РИА «Новости»

Украинский чиновник в беседе с Financial Time назвал предложение «грабежом». Позднее стало известно, что Владимир Зеленский планирует отказаться от договоренности по ресурсам — американский лидер пригрозил за это украинскому политику «большими проблемами». Украина в западне? Американский министр финансов Скотт Бессант 26 марта заявил, что Украина может подписать договор в период с 31 марта по 6 апреля. Несколько украинских чиновников на условиях анонимности сообщили Financial Time, что это вряд ли произойдет в обозначенное время. Члены команды Зеленского добавили, что предложение США подорвет суверенитет Украины. Сам Зеленский 27 марта заявил, что «не хотел бы, чтобы в США было ощущение, что Украина против этого в целом. Мы всегда показывали свои позитивные сигналы, мы за сотрудничество с США, мы не хотим давать никаких сигналов, чтобы побудить США прекратить украинскую помощь». Жесткое решение Владимира Путина Тем временем президент России Владимир Путин 28 марта предложил еще более жесткое решение: передать Украину под международное управление. Позднее в МИД разъяснили такой механизм примерами с Восточным Тимором и Новой Гвинеей. Российский глава заявил, что ООН могла бы организовать новые выборы и взять на себя административное управление. Уже после этого, с новым правительством, по словам Владимира Путина, можно будет подписывать вполне легитимные документы. Их признают во всем мире.

Фото: РИА «Новости»

Швейцарская газета отметила, что само сравнение Украины с двумя небольшими территориями в Азии показывает «глубокое презрение Владимира Путина» к украинскому государственному управлению. При этом Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что не считает Зеленского легитимным президентом. Выборы на Украине не проводились, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Европа в шоке В Европе тем временем царит неопределенность. Страны ЕС ограничиваются лишь формальными заявлениями поддержки и, по мнению швейцарской газеты NZZ, переживают политический кризис, в рамках которого Украина становится разменной монетой. К похожему выводу пришли ранее и в редакции британской The Telegraph — здесь констатировали, что у Евросоюза просто нет плана по решению украинского конфликта.