The Telegraph: у Европы нет плана по решению конфликта на Украине

Страны Европейского союза противостоят инициативам американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса, однако альтернативного плана у них нет. Об этом сообщила The Telegraph .

«Вместо этого они придерживаются расплывчатых, совершенно общих тезисов о поддержке Украины», — отметила британская газета.

Ранее в Европе заявили, что вынуждены будут самостоятельно оплачивать свою оборону, пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «не умрет». Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, предположил, что этого не произойдет в течение нескольких лет.

Во Франции призвали задействовать мощный инструмент против США, если государство введет новые торговые пошлины. Он позволит заблокировать доступ к европейскому рынку.