«Прецеденты были». В МИД разъяснили механизм внешнего управления на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения внешнего управления на Украине по линии ООН. Механизм создания таких временных администраций разъяснил ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Дипломат отметил, что подобные прецеденты уже встречались в истории. По этой причине Россия или посредники по итогам переговоров вполне могут обратиться с таким запросом в ООН.

Логвинов привел в качестве примера Камбоджу и Восточный Тимор, где под временное управление всемирной организации передали территории, затронутые конфликтами.

«Какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен. Если исходить из исторического опыта, то передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий», — пояснил он.

Сначала стороны конфликта должны об этом договориться, затем обратиться с письмом к ООН с просьбой о создании временной международной администрации. Это могут сделать и посредники.

В письме детализируются все параметры урегулирования конфликта.

Затем Совбез поручает генсекретарю разработать принципы создания временной администрации. Тот готовит доклад с предложениями, который рассматривают члены СБ ООН. После этого уже принимается окончательное решение о создании такой администрации.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о недоговороспособности киевского режима.