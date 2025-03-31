Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами» после отказа от сделки

Трамп заявил о намерении Зеленского отказаться от сделки по минералам

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отказаться от сделки с Соединенным Штатам по редкоземельным металлам. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его процитировало Reuters.

Глава Белого дома предупредил, что в случае срыва сделки украинского лидера ждут «большие проблемы». Зеленский хочет членства Украины в НАТО, однако, по словам американского президента, этого никогда не произойдет.

На этой неделе Минфин США направил Украине черновой вариант ресурсной сделки. В нем озвучили предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины».

Соединенные Штаты потребовали от киевского режима подписать соглашение, в котором говорится о праве первой очереди на участие в программах Украины по добыче ресурсов. Полученную прибыль фонд будет направлять на погашение расходов на военную помощь, полученную Киевом от Вашингтона.

Зеленский ранее заявил, что перестанет доверять Трампу, если он начнет обсуждать ослабление санкций против России.