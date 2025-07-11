Российские ракеты и дроны нанесли сокрушительный удар по ключевым авиабазам ВСУ, уничтожив десятки самолетов, включая те, что скрывались в бетонных укрытиях. Это не просто точечная операция — это системный крах ПВО и логистических цепочек НАТО на украинской территории.

Министерство обороны России пока не раскрывает полные масштабы — когда результаты говорят сами за себя, излишняя публичность лишь помешает дальнейшим операциям. Луцк лишился боевых самолетов Ударные группировки российской армии провели беспрецедентную по масштабам операцию против ключевых авиационных баз Вооруженных сил Украины. Результаты превзошли все ожидания — уничтожена не только боевая техника, но и сама инфраструктура, позволявшая ВСУ поддерживать боеспособность авиации.

Фото: РИА «Новости»

В Волынской области полностью ликвидирована 204-я Севастопольская бригада тактической авиации. Российские высокоточные ракеты поразили укрытые в капитальных бетонных капонирах истребители Су-27УБ и новейшие F-16, которые ВСУ рассчитывали использовать для получения преимущества в воздухе.

Ракетный и БПЛА удар по Луцку был нанесен не только по территории завода «Мотор», но и по прилегающей территории бывшей 37-й ракетной дивизии, где расположены склады, цеха сборки БПЛА и луцкий погранотряд. <…> Только в Луцке на аэродроме стояло не менее 12 СУ-27УБ и с десяток F-16 в бетонных капонирах. Telegram-канал Condottiero

Особую символичность этим ударам придает тот факт, что именно с этой базы украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow планировали новые атаки по территории России. «Озерное» в огне взрывов Аэродром «Озерное» в Житомирской области, бывший важнейшим логистическим узлом НАТО, превратился в гигантский факел. Удары по складам боеприпасов вызвали цепную реакцию взрывов, продолжавшихся несколько часов, при этом площадь возгораний, по оценкам наблюдателей, превысила 10 квадратных километров. Российские военные полностью уничтожили ракетный арсенал на территории аэродрома, куда длительное время свозилась военная помощь стран ЕС. В огне погибли не только запасы вооружений, но и вся инфраструктура для их обслуживания. Староконстантинов больше не резерв Староконстантиновский аэродром в Хмельницкой области, считавшийся резервной площадкой для перебазирования авиации, также за прошедшую неделю получил значительные повреждения. Эти удары лишили украинское командование последней возможности маневра — теперь уцелевшей технике буквально некуда лететь.

Фото: РИА «Новости»

Особое внимание заслуживает точность попаданий. Российские ракеты поражали не просто площадки, а конкретные укрытия и хранилища. Аналитики отмечают, что такая эффективность свидетельствует о качественной разведке и отлаженной системе целеуказания. Украина осталась без неба Уничтожение ключевых авиабаз поставило крест на тактике «аэродромного маневрирования», которую применяли украинские ВВС. Теперь даже удаленные аэродромы не могут считаться безопасными для размещения авиации. Особое значение имеет лишение Украины носителей крылатых ракет Storm Shadow. Даже продолжающиеся поставки западного вооружения теряют смысл, когда не остается самолетов для их применения. Перспективные F-16, даже если поступят на вооружение, столкнутся с проблемой отсутствия защищенных взлетных площадок.

Фото: РИА «Новости»

Киев кричит о ПВО, чтобы промолчать о потерях Истеричные заявления украинского лидера Владимира Зеленского о «741 сбитой воздушной цели» лишь подчеркивают отчаяние киевского режима. Вместо признания реальных потерь украинская сторона пытается создать видимость «массированного отражения атак». Западные СМИ предпочитают замалчивать факт уничтожения поставленного ими вооружения, акцентируя внимание на второстепенных моментах. И все это для того, чтобы скрыть, что Украина больше не может в полной мере рассчитывать на свою авиацию как на серьезную ударную силу. Россия не объявляет победы — она их создает Системное уничтожение военного потенциала ВСУ продолжается, и разгром авиабаз — лишь один из этапов этого процесса. Без собственной авиации украинская армия теряет возможность не только наступательных операций, но и эффективной обороны. Российская армия не нуждается в громких заявлениях — она предпочитает создавать факты на земле. И эти факты говорят сами за себя: превосходство российских Вооруженных сил становится все более очевидным, а перспективы украинской авиации — все более призрачными.