Инновации в армии: как российские ученые совершенствуют технологии для борьбы с РЭБ и БПЛА
Российские ученые совершенствуют технологии, которые в том числе помогают бойцам в зоне специальной военной операции. В основном речь идет о борьбе с вражескими БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы. Какие новинки уже внедряются, выяснил 360.ru.
«Дроноскоп» для видеоперехвата
В Росси запустили серийное производство обновленной модели системы видеоперехвата «Дроноскоп» 5.3.2 FPV. Этот комплекс способен выявлять основную массу вражеских дронов-камикадзе в течение 20 секунд на расстоянии до 15 километров, сообщили ТАСС в компании-производителе.
«В апреле ОКБ (опытно-конструкторское бюро) „Дроноскоп“ запустило серийное производство новой версии прибора видеоперехвата „Дроноскоп“ 5.3.2 FPV. Изделие прошло проверку на СВО и получило положительные отзывы бойцов», — отметили на предприятии.
В обновленном варианте увеличили рабочий диапазон и существенно повысили чувствительность приемного модуля. Так как в течение последнего года враг перешел на использование более высоких частот, на российском производстве интервал непрерывного сканирования составил от одного до 8,5 гигагерца.
Это дает возможность засекать большинство атакующих БПЛА за один цикл сканирования, который занимает 20 секунд, на дистанции до 15 километров. Наличие в комплектации сверхширокополосной направленной антенны позволяет увеличить радиус обнаружения и с высокой точностью определять направление на источник сигнала.
В конструкторском бюро объяснили, что для обеспечения необходимых параметров на частотах от шести до девяти гигагерц выполнили переход на высокочастотные материалы для печатных плат с использованием покрытия методом иммерсионного золочения.
Сейчас разрабатываем новую версию прибора до 12 гигагерц.
Компьютерная мышь для БПЛА
Группа ученых из России для повышения безопасности работы операторов БПЛА и минимизации их квалификационных требований разработала способ управления дроном с помощью компьютерной мыши.
«Такое решение снижает зависимость системы от высокой квалификации оператора и значительно упрощает процесс управления, позволяя использовать привычный интерфейс персонального компьютера для формирования команд полета», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Одним из результатов разработки может стать переход от традиционного устройства дистанционного управления БПЛА к использованию классической двух-трех кнопочной компьютерной мыши.
Чип-фильтры для защиты от РЭБ
Российские специалисты также создали чип-фильтры «Подорожник», которые помогут военным защищать беспилотники от работы вражеской РЭБ.
К испытаниям разработки приступили инженеры холдинга «Росэл». Изделия могут выполнять функции при температуре от -60 до +125 градусов. Время работы составляет 20 тысяч часов.
Чип-фильтры устанавливают на чувствительную электронику. Они подавляют мощные электромагнитные импульсы от комплексов РЭБ, которые могут вывести радары, системы связи и навигации дрона из строя.
Патрон с краской для борьбы с БПЛА
Патрон предназначен для гладкоствольного оружия и содержит красящее вещество. По задумке инженеров, краска будет создавать помехи для видеокамеры дрона. Устройство можно использовать для обеспечения бесполетной зоны для БПЛА вокруг объекта охраны.
«Непрозрачное красящее вещество, двигаясь в направлении FPV-дрона, под действием пороховых газов дополнительного порохового заряда рассеивается во фронтальной плоскости», — сообщило РИА «Новости».
Когда дрон проходит сквозь облако краски, на объектив камеры попадают частицы вещества, что затрудняет полет беспилотника.
Противодроновая сеть «Дарвин-Z»
Сеть «Дарвин-Z» способна самостоятельно затягивать дыры после взрывов, сообщил гендиректор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.
«Ее ячейка имеет форму латинской буквы Z. Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается в хлам, а „сползает“ — соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру», — объяснил он в беседе с РИА «Новости».
Эта особенность делает использование дронами того же коридора гораздо более проблематичным. Сеть выполнена из полипропилена и весит 40 грамм на один квадратный метр. Она поставляется единым полотном, уже готовым к монтажу с помощью доступных средств.
Роль современных технологий в боевых действиях
Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии 360.ru обратил внимание, что по некоторым направлениям мы идем гораздо быстрее противника.
«Нужно вспомнить, что беспилотники на оптоволокне мы стали первыми применять, и они изменили всю картину боевых действий в определенное время», — напомнил специалист.
Также в России создали «Елку» — дрон кинетического действия, который достаточно эффективно сбивает вражеские БПЛА.
Наши ученые разработали чип для защиты от средств радиоэлектронной борьбы. А красящие патроны забивают камеру дронов, систему наведения и так далее. Сейчас разработки для противодействия дронов — это линия номер один.
Евгений Михайлов
Михайлов подчеркнул, что зона специальной военной операции — это место, где отрабатываются новые военные технологии, приближающие нашу победу.