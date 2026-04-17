Ростех разработал чип-фильтры для защиты беспилотников от РЭБ

Российские специалисты создали чип-фильтры «Подорожник», которые помогут военным защищать беспилотники от работы вражеской РЭБ. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Инженеры входящего в госкорпорацию холдинга «Росэл» приступили к испытаниям разработки. Изделия могут выполнять свои функции при температуре от -60 до +125 градусов. Время их работы в составе аппаратуры составляет 20 тысяч часов.

Чип-фильтры устанавливают на чувствительную электронику. Они подавляют мощные электромагнитные импульсы от комплексов РЭБ, которые могут вывести радары, системы связи и навигации дрона из строя.

Ранее в России создали необычное устройство для борьбы с беспилотниками. Группа ученых разработала патрон для гладкоствольного оружия с красящим веществом, которое выводит БПЛА из строя. Под воздействием пороховых газов краска рассеивается во фронтальной плоскости, в результате чего возникают помехи для объектива видеокамеры аппарата.