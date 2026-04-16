Российские инженеры разработали патрон с краской для борьбы с БПЛА

Группа ученых сконструировала патрон для гладкоствольного оружия с красящим веществом. Разработка поможет в борьбе с FPV-дронами, сообщило РИА «Новости» .

По задумке инженеров, краска из патрона будет создавать помехи видеокамере беспилотника. Устройство можно использовать для обеспечения бесполетной зоны для БПЛА вокруг объекта охраны.

«Непрозрачное красящее вещество, двигаясь в направлении FPV-дрона, под действием пороховых газов дополнительного порохового заряда рассеивается во фронтальной плоскости», — отметило агентство.

Когда беспилотник проходит сквозь облако краски, на объектив видеокамеры попадают частицы вещества. Из-за этого дальнейшее использование БПЛА затрудняется.

Ранее специалисты концерна «Калашников» разработали бронежилет с увеличенной площадью защиты от осколков. Сейчас инженеры создают шейно-плечевой модуль для полной защиты шеи и плеча ниже сустава.