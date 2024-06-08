Данное украинским военным разрешение США на использование американского оружия для ударов по приграничной территории России не приведет к прекращению эскалации. Об этом в своей статье для сайта infoBRICS написал военный эксперт Лукас Лейроз.

Он напомнил, что в начале конфликта страны Запада предоставляли украинским войскам оружие для использования только в пределах признанных границ своей страны.

Власти США несколько дней назад объявили, что предоставляют право наносить удары по российским территориям. После заявления президента России Владимира Путина они поменяли свою риторику, отметил Лейроз.

Он напомнил, что Путин в ходе общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в ответ на обстрел территории своей страны западным оружием отправит дальнобойные средства поражения в приграничные страны, которые считаются врагами США.

«Возможно, страх перед возможным ответным ударом России стал главной причиной, по которой Байден решил отступить от своей риторики и заявить, что нападению могут подвергаться „только“ приграничные районы, „предотвращая“ более интенсивные вторжения», — написал Лейроз.

Военный эксперт отметил, что сдавший назад американский президент никак не повлияет на украинских военных, которые и без его разрешения регулярно ведут обстрелы приграничных территорий.

Но теперь американская администрация оказалась в неудобном положении. Первоначальное заявление западные СМИ подали как серьезную эскалацию, склонив общественное мнение к тому, что ВСУ получили разрешение атаковать Москву, словно у них есть для этого возможности.

В результате Байдену пришлось давать объяснения об ограничении районов для атак. Но этими словами американский лидер фактически взял на себя ответственность за новую гибель мирных жителей в Белгородской и Курской областях, что фактически приведет к новой эскалации. Россия может рассматривать такой сценарий, как прямое вмешательство НАТО.

В минувшую пятницу, 7 июня, в Белгородской области в результате атаки украинского дрона погибла женщина. Вместе с родителями она находилась в машине, которую протаранил беспилотник. Отца и мать погибшей с множественными травмами забрали прибывшие на место врачи.