Женщина погибла после атаки дрона-камикадзе под Валуйками

Гладков: украинский дрон атаковал машину с семьей у Новопетровки, есть погибшая

Украинский дрон-камикадзе атаковал выезжающий из села Новопетровка Валуйского городского округа автомобиль. В машине находилась семья: отец, мать и их взрослая дочь. Девушка погибла, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Дочь погибла. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал глава региона.

Мужчина получил ранения и переломы нижних конечностей, а его жена — ранения лица и грудной клетки. Супругов доставили в больницу, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Белгородскую область регулярно обстреливают украинские боевики. Ранее ВСУ запустили беспилотник, который взорвался во дворе здания Грайвороновского городского округа, сотрудник учреждения получил ранение. При атаке поселка Прилесье в Краснояружском районе пострадала девушка. Еще несколько взрывчаток украинские беспилотники сбросили на сельхозпредприятие в селе Грузское в Борисовском районе.