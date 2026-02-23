Танец со смертью под «Искандеры»: серая зона ширится, ВСУ бегут не глядя. Итоги СВО за неделю

Переговорщики — переговаривают, а армии — воюют: в зоне СВО обстановка накалена до предела, ВСУ теряют технику и личный состав. ВС РФ ударили по ВПК и объектам энергетики Украины в преддверии встречи делегаций в Женеве, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто ведет в этом танце со смертью. Хроника СВО за неделю с 16 по 22 февраля — в материале 360.ru.

Линия фронта сдвигается Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Среди них — Покровка в Сумской области и Миньковка в ДНР. Село Покровка расположено на границе с Краснояружским районом Белгородской области, его освобождение позволит создать новый плацдарм в регионе. Миньковка находится к западу от Соледара и к северу от Часова Яра. Контроль ВС РФ над селом осложнит ВСУ маневрирование в приграничных районах, поскольку там проходит железнодорожная линия. Освобождение Миньковки поможет занять плацдарм для наступления с востока на города Краматорск и Дружковка.

Фото: РИА «Новости»

В начале недели российские подразделения также освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской. Село Криничное расположено к северо-западу от Гуляйполя, вдоль железнодорожной линии Синельниково — Пологи. Российские бойцы отодвинули линию фронта более чем на пять километров на запад от Гуляйполя, выровняв ее по железной дороге. После освобождения Криничного украинские боевики пытались проникнуть на окраину, чтобы снять видео с флагом, чтобы заявить о возврате территории. Но российские дроноводы зафиксировали активность, а штурмовики уничтожили диверсантов. Также на неделе под контроль российских войск перешел населенный пункт Карповка в ДНР.

Видео: Пресс-служба Минобороны

ВСУ терпят потери… Личного состава В начале недели дроноводы группировки «Восток» сорвали попытки контратак противника в Запорожской и Днепропетровской областях, а также попытку ротации противника на Днепропетровщине. Координаты колонны ВСУ передали танкистам, экипажи выехали на огневые позиции и открыли огонь. Первый удар обезглавил и остановил колонну, следующими выстрелами танкисты полностью уничтожили технику ВСУ. В понедельник украинское командование предприняло попытку забросить три группы диверсантов в Запорожскую область. Переодетых в российскую форму солдат ВСУ вычислили и ликвидировали. Диверсанты провалились на мелочи, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Фото: РИА «Новости»

Под Купянском российские военные уничтожили две украинских ДРГ, у боевиков было оружие НАТО. Диверсантов обнаружили операторы дронов, они заходили в тыл российским позициям в районе Куриловки. «Северяне» в зоне своей ответственности заманили в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников. В районе села Писаревка в Сумской области российские войска комбинированным ударом уничтожили казармы украинских штурмовиков. В числе ликвидированных были так называемые «медийные» боевики. Украинские боевики устраивают диверсии против своих — в Днепропетровской области солдаты ВСУ взорвали переправу, чтобы избежать отправки личного состава на боевую задачу. К концу недели солдаты ВСУ не выдержали натиска Вооруженных сил России и откатились на запасные позиции у Харьковки Сумской области. После освобождения Харьковки российские военнослужащие основные усилия сосредоточили на ударах по Кучеровке и Студенку, серая зона продолжает расширяться.

Техники «Южане» сожгли четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ на Константиновском направлении, а также британский бронетранспортер FV103 Spartan. В Херсонской области группировка «Днепр» FPV-дронами уничтожила пункты временной дислокации и бронеавтомобили ВСУ. «Гиацинт-С» с левого берега Днепра разгромил закопанную в капонир на правом берегу украинскую гаубицу Д20.

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области на аэродроме Конотоп российские ракетчики ударом «Искандера» уничтожили площадку запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ. Пусковую площадку и место хранение ударных дронов разгромили и в Черниговской области — российский «Искандер» лишил ВСУ 90 беспилотников дальнего действия и до двух взводов дроноводов. Операторы FPV-дронов из подразделения беспилотных систем группировки «Север» ликвидировали три крупных украинских боевых квадрокоптера R-18. В конце недели Минобороны сообщило, что российские ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», управляемую авиабомбу, семь реактивных снарядов HIMARS.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Ночные удары по ВПК и энергетике Украины Эта неделя не обошлась без ночного комбинированного удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетики. ВС РФ атаковали в ночь на 17 февраля в ответ на террористические выпады киевского режима и в преддверии встречи российской и украинской делегаций в Женеве. ВС России применили беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. «Дроны, крылатые и, по отдельным сообщениям, баллистические ракеты накрыли сразу несколько поясов страны: от юга и центра до западных областей», — уточнил военкор Александр Коц в своем телеграм-канале.

Фото: РИА «Новости»

По мнению военкора, российские военные наносили удары по хорошо отработанному сценарию: сначала системы ПВО забивают роем беспилотников, тем самым вынуждая тратить ракеты на дешевые цели и раскрывать свои позиции. За дронами идут ракеты, они работают по военным объектам, транспортным узлам и энергетической инфраструктуре. В ночь на 17 февраля российские ракеты полетели на Западную Украину: к Ивано‑Франковской, Львовской, Тернопольской областям. По словам Коца, линия фронта перестает быть «локальной географией» — она «растянулась» по подстанциям, железнодорожным развязкам и промзонам на западе страны.

Фото: РИА «Новости»

В ночь на 22 февраля Россия нанесла по Украине еще один массированный удар, в котором участвовали около 80 БПЛА «Герань», свыше 10 крылатых ракет Х-22, минимум 15 «Цирконов» и «Искандеров». Взрывы гремели в Киеве, Николаеве, Кировограде, Днепропетровске, Одесской, Сумской областях и Кривом Роге. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Под удар попали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6, а также железнодорожные узлы в Киевской области. В Одесской области после ударов по объектам энергетической инфраструктуры начались масштабные пожары.

Истребители F-16 и эпизодические перехваты Украина начала вербовать в Военно-воздушные силы опытных ветеранов авиации из США и Нидерландов. Авторы телеграм-канала «Военная хроника» предположили, что их участие не ограничится задачами противовоздушной обороны. Предположительно, западные военачальники рассчитывают получить от них уникальные разведданные, которые вряд ли смогут предоставить неопытные украинские пилоты. Во время ночной атаки украинским боевикам удалось перехватить часть российских ракет, противник использовал истребители F-16 и Mirage 2000, а также системы ПВО Iris-T. Истребители перехватывали крылатые ракеты на дальних рубежах ракетами «воздух-воздух». Комплексы Iris-T определяют авиацию, перекрывая средние и малые высоты.

Фото: РИА «Новости»

Также авторы канала сообщили, что в переданные ВСУ истребители F-16AM встроили управляемые ракеты APKWS-II с полуактивными лазерными головками самонаведения. Эти боеприпасы используются и в ракетных комплексах VAMPIRE, их применяют для перехвата дронов-камикадзе и дозвуковых крылатых ракет. Нюанс в том, что украинские летчики должны получить целеуказания либо с западных самолетов, либо с эшелонированной наземной РЛС, которой у ВСУ нет, поэтому успешные перехваты скорее всего будут носить эпизодический характер. В середине недели на польском аэродроме Жешув приземлились минимум три санитарных самолета, их прибытие подтвердил сервис Flightradar24. Предположительно, «кому-то на Украине из европейских „партнеров“ очень сильно прилетело», отметили военкоры.