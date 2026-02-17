ВСУ применили Iris-T и F-16 против российских ракет 17 февраля: что это значит

Лебедев: ВСУ использовали Iris-T и F-16 против российских ракет 17 февраля

По данным украинской стороны, ВСУ удалось перехватить часть ракет Вооруженных сил России во время ночной атаки. Причины объяснил подпольщик Сергей Лебедев в своем телеграм-канале .

По его словам, враг использовал против ракет истребители F-16 и «Мираж-2000», а также системы ПВО Iris-T.

«Появление истребителей западного производства расширяет возможности перехвата крылатых ракет: перехват на дальних рубежах, использование ракеты „воздух-воздух“ по малозаметным и низколетящим целям», — объяснил Лебедев.

Комплексы Iris-T определяют авиацию, перекрывая средние и малые высоты. В связи с этим основная задача на ближайшие дни — уничтожение систем ПВО, радаров и узлов связи.

Обороняющаяся сторона может заранее подготовить расчеты на перспективных направлениях, скорректировать расположение мобильного ЗРК и спланировать патрулирование истребителей.

«Рост числа сбитых целей чаще всего является результатом комплекса укрепления и адаптации к повторяющимся таким схемам. А значит, схемы нужно постоянно менять. В связи с чем очень сильно надеюсь на скорейшее выздоровление генерала Алексеева», — добавил подпольщик.

В ночь на 17 февраля ВС России нанесли комбинированный удар по Украине дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.