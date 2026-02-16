ВС России уничтожили с помощью дронов две группы украинских ДРГ, которые пытались зайти в тыл под Купянском. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Всего расчеты БПЛА ликвидировали восемь боевиков, у них было при себе оружие стран НАТО.

Операторы дронов выявили диверсантов, когда они подошли к российским позициям в районе Куриловки. ВС России ударили по первой группе, а затем точечно поразили остальных участников ДРГ.

Всего за последние дни российские войска отбили шесть контратак ВСУ. В результате украинская армия потеряла до 40 человек. Из них двое пали в ближнем бою с одним военнослужащим ВС России.

ВСУ стали чаще бить с помощью артиллерии по центру Купянска. Их главной целью стало здание миграционной службы, в котором укрывались украинские дезертиры.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинское командование вывело «полк смерти» из Сумской области. Батальон планируют переформировать.