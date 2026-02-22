ВСУ не выдержали натиска российской армии и отступили на запасные позиции

ВСУ откатываются на запасные позиции у Харьковки под Сумами

Солдаты ВСУ не выдерживают натиска Вооруженных сил России и откатываются на запасные позиции у Харьковки Сумской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения Харьковки наши военнослужащие основные усилия сосредоточили на ударах по Кучеровке и Студенку, следовательно, они расширяют зону контроля на данном участке. Расширяется так называемая серая зона, то есть межпозиционное пространство увеличивается за счет того, что украинские войска откатываются на запасные рубежи», — отметил эксперт.

На продвижение российской армии на этом направлении влияет эшелонированная оборона ВСУ у Харьковки, подчеркнул Марочко.

Потери среди боевиков ВСУ растут из-за воды в окопах, морозов и антисанитарии. Из-за природных факторов из строя вышли до трети личного состава, в украинской армии зашкаливает число обморожений.