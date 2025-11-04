Украинское командование провалило операцию в Красноармейске. Подразделения ВС России взяли город в котел, а в Сети на этом фоне вспомнили предсказание челябинского математика Григория Кваши о завершении спецоперации в 2025 году. Станет ли освобождение Красноармейска началом конца СВО?

Украина проиграет, а Россия предложит миру новые правила Известный астролог и математик Кваша убежден, что Россия сейчас находится в так называемом имперском цикле, который продлится до 2053 года. В 2025 году завершится четвертый такой цикл и противостояние с Украиной закончится.

В истории такого еще не было. Мира без войны не существовало. Но в 2025 году мы с вами его увидим, мы с вами в нем поживем! Григорий Кваша

По словам математика, потом наступит пятый имперский цикл, когда Русский мир установит новые правила для всех стран, а Россия укрепит свои позиции на мировой арене к 2029 году. Европа же ослабнет и обанкротится.

Что касается спецоперации, то математик предсказал ее начало еще в 2021 году. Исход конфликта будет зависеть от того, чья ресурсная база окажется мощнее.

Фото: РИА «Новости»

Кваша создал свою модель, основываясь на матанализе, астрологических расчетах и изучении исторических данных. Период с 2013 по 2025 год математик определил как фазу цикла, на который приходится украинский кризис, спецоперация и противостояние с НАТО. Про предсказание челябинского ученого вспомнили, когда появились новости о поражениях ВСУ, чьи «перемоги» схлопываются одна за другой. Более пяти тысяч украинских боевиков уже оказались в котле в Красноармейске (Покровске). Провалилась и «вертолетная операция», когда украинский спецназ попытался десантироваться под Красноармейском. По одной из версий, командование ВСУ планировало спасти из окружения специалистов НАТО.

Фото: РИА «Новости»

Прогноз Кваши остается предметом обсуждения и споров в том же интернете. Как отметил «Царьград», оценивая положение дел по ситуации с Красноармейском, непохоже, что спецоперация близится к финалу. «Напротив, русские на фронте будто именно сейчас разошлись на всю катушку. На всех направлениях ВСУ терпят поражение за поражением. Нет не только крупных „перемог“, не везет даже с мелкими», — заявили в публикации. При этом появилась версия, что прогноз Кваши сбудется, когда ВС России освободят Красноармейск. Издание привело слова военкора Юрия Котенка, считающего, что в ноябре агломерацию вернут в состав России. Когда падет Красноармейск? Пресс-служба Минобороны сообщила, что штурмовые отряды 2-й армии уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске. Бойцы ВС России 1 ноября уничтожили 11 боевиков ВСУ, высадившихся с вертолета за километр от окраины города. По состоянию на 3 ноября, штурмовики 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Российские военные продолжили зачистку ж/д вокзала и промзоны за железной дорогой от украинских боевиков.

Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск ДНР с целью выхода из окружения. Минобороны

Оборонное ведомство добавило, что расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й армии срывают попытки выхода формирований ВСУ из окруженных районов Красноармейска.

Бойцы группировки войск «Центр» эвакуируют мирных жителей города из зоны активных боевых действий в тыловые районы. По словам местного жителя Валерия Жукова, украинские боевики сейчас прячутся по подвалам, выгоняют горожан из домов и занимают их укрытия.

Военкор Котенок в Telegram-канале писал о значительном ухудшении ситуации для ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации. За противником осталось около трех квадратных километров в северо-восточной части города, включая высотную застройку. Большинство боевиков деморализованы и пытаются покинуть котел.

Две попытки деблокады гарнизонов агломерации результата не дали. В Покровске (Красноармейске - прим. ред.) наши штурмовики подразделения взяли под контроль и северную часть города. Юрий Котенок Военкор

Украинский Telegram-канал DeepState сообщил о продвижении ВС России близ Красноармейска и Привольного, а также о прорыве обороны ВСУ на юге по отрезку Зверево–Шевченко–Новпавловка. Он также призвал командование ВСУ признать, что российские подразделения массово проникли в Красноармейск.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает отрицать реальность, утверждая, что россияне якобы не имеют успеха в Красноармейске.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бывший замглавы Минобороны Украины Виталий Дейнега написал в Facebook*, что ВСУ уже практически потеряли Красноармейск. Украинская армия больше не контролирует ситуацию в городе, а генштаб ВСУ врет о ситуации на фронте. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.