Российские военные заблокировали остатки пехоты ВСУ под Курском

РИА «Новости»: российские военные отрезали все пути снабжения ВСУ в Горнале

Российские военные заблокировали остатки украинской пехоты в селе Горналь Курской области. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в группировке войск «Север».

«Благодаря активным действием нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил», — рассказал он.

По словам военного, у ВСУ в селе большие проблемы.

Ранее источник из той же группировки войск сообщил, что украинские боевики отходят из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который попытались занять.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что подразделения ВСУ разместили в монастыре минометные и артиллерийские расчеты и отказываются сдаваться в плен. Поэтому бои могут затронуть и территорию обители.