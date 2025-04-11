Стало известно, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря

ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря, чтобы не попасть в окружение

В Курской области украинские подразделения приступили к отводу войск из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения ВС России блокировали монастырь с трех направлений», — сказал он.

ВСУ пытаются отвести свои силы в расположенный неподалеку населенный пункт Горналь. Источник подчеркнул, что если им не удастся этого сделать в ближайшее время, то противник будет окончательно окружен.

Ранее стало известно, что российские бойцы усилили наступление по всей линии фронта. Оно может развиваться в сторону поселка Новопавловка с выходом в Днепропетровскую область.