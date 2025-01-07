Сегодня 04:32 Судьба ДНР и выход к новым границам. Что изменится в зоне СВО после освобождения Курахова 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

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Министерство обороны России 6-го января доложило об освобождении города Курахово в ДНР, одной из важнейших точек для Украины на линии соприкосновения. Бои за этот населенный пункт продолжались несколько месяцев. Как разворачивалось сражение за Курахово и какую роль сыграет город в ходе спецоперации — в материале 360.ru.

Резкий бросок В 2024 году украинским войскам некоторое время удавалось держать оборону на восточных окраинах Курахова, у сел Георгиевка и Максимильяновка. Северный фланг города прикрывало Кураховское водохранилище. Однако для ВСУ ситуация существенно ухудшилась, когда в начале октября российская армия освободила Угледар, а затем сделала резкий бросок к Курахову с южного фланга. Мощный укрепрайон Российское оборонное ведомство в докладе об освобождении Курахова назвало этот город «наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса» и «мощным укрепрайоном с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций» ВСУ. С его потерей Украина лишилась возможности вести обстрел Донецка из артиллерийских систем.

Фото: РИА «Новости»

Какую тактику использовали военные России В боях за город российские военные активно применяли ударные дроны, чтобы ликвидировать сопротивление в многоэтажных зданиях. По словам оператора БПЛА с позывным Печорин, украинские бойцы прятались в квартирах и трансформаторных будках, но точечные удары дронов вынуждали их покидать позиции. Об этом военнослужащий рассказал РИА «Новости». Также впервые в зоне СВО зафиксировали случай эвакуации раненого мотоциклом. Военный с позывным Ярый рассказал, что мотоцикл использовался для быстрой доставки пострадавшего из центра города. Иностранные наемники Во время зачистки Курахова российские военные уничтожили несколько польских наемников. Об этом сайту kp.ru сообщил заместитель командира роты 110-й бригады. Перехваченные радиопереговоры и захваченные документы подтвердили присутствие иностранных бойцов в рядах ВСУ на этом направлении.

Фото: РИА «Новости»

Потери ВСУ В обороне Курахова, продолжавшейся два месяца, ВСУ задействовали свыше 15 тысяч военнослужащих из 26 батальонов. В результате украинские войска потеряли 80% дислоцированного здесь личного состава и около трех тысяч единиц различного оружия и военной техники. Наращивание темпов Из-за своего расположения Курахово имел важное значение как логистический хаб для украинских войск. Теперь же российские силы фактически установили полный контроль над всей южной территорией ДНР и почти вышли к административным границам Днепропетровской области. Какое значение имеет освобождение Курахова для России В Минобороны РФ отметили, что установление контроля над Кураховым, важным логистическим узлом, существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении. После освобождения Курахова российские войска вышли на оперативный простор. Как объяснили в оборонном ведомстве, это позволит существенно нарастить темпы полного освобождения территории ДНР. Ранее также сообщалось, что Украина потеряла контроль над стратегическим месторождением лития в ДНР.